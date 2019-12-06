Sahte avukatlardan ‘İcra’ yalanıyla büyük vurgun

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirdi. Polis harekete geçiren olay, mağdur olan bazı vatandaşların şikayeti üzerine ortaya çıktı. Mağdurların ifadesinden yola çıkan ekipler suç şebekesinin nasıl çalıştığını belirledi.

‘POLİÇE YALANI'

İddiaya göre şebeke üyeleri, hayat sigortası poliçesi olan ve kredi çeken kişileri, bir sigorta firması adına telefonla aradı. Dolandırıcılar, görüştükleri kişilere kendilerini “avukat” olarak tanıttı. Aradıkları kişilere isim ve soyadıyla hitap eden dolandırıcılar, “Sigorta süreniz sizin bilginiz dahilinde uzatılmış. Ancak ödeme yapmamışsınız. Ödeme yapmazsanız icra göndereceğiz” diyerek korku ve panik oluşturdu.

İkna ettikleri kişilere sözde indirim yapan çete üyeleri, bu kişilerden farklı miktarda ödeme aldı.

DATALARI ELE GEÇİRDİLER

Siber polisinin yaptığı çalışmada bazı şüphelilere ulaşıldı. Oto galeri görünümü altında, çağrı merkezi kurdukları anlaşılan şebeke elebaşları da tespit edildi. Polis ekipleri, şebekenin kişisel verileri nasıl elde ettiğini de araştırdı. Dolandırıcıların, bir sigorta şirketinin bilgilerini ele geçiren bir şüpheliden “Data” aldıkları ortaya çıktı. Polis o şüpheliyi de tespit etmeyi başardı.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara ve Uşak'ta tespit ettiği ve aralarında şebeke elebaşı ile datayı satan kişinin de bulunduğu 14 şebeke üyesini sabah düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

15 TEMMUZ GAZİSİNİ DE DOLANDIRDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Dolandırıcıların şu ana kadar 50 kişiyi mağdur ettiği ve 700 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendiği öğrenildi. Mağdurlar arasında 15 Temmuz gazisi bir kişinin de olduğu belirtildi.