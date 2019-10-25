Sahte çek ve pasaport çetelerine baskın

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonun ilki aldıkları çeklerin sahte olduğunu öğrenen iş insanlarının yaptığı başvuruyla ortaya çıktı.

LÜKS DAİREDE YAKALANDILAR

Yapılan incelemelerde, sahte çeklerin çok kaliteli taklitler olduğu anlaşıldı. Mali Polis’in yaptığı çalışma sonrası çekleri basan Nuri Ö. ve Ufuk D. Bakırköy’de kiraladıkları lüks dairede yakalandı. Polisin düzenlendiği baskında, farklı bankalar adına düzenlenmiş 523 sahte çek, sahte çek yapımında kullanılan malzemeler, tarayıcı ve yazıcı ele geçirildi.

SAHTE ÇEKLERLE ALDIKLARI MALLARI SATIYORLAR

İki zanlının sahte çekleri dolandırıcılık çetelerine sattıkları; bu çetelerin esnaftan yüklü miktarda malzeme aldıkları, bu malzemeleri satarak büyük vurgunlar yaptıkları öne sürüldü.

GÖÇMENLERE SAHTE PASAPORT

Mali Polis ekiplerinin bir diğer operasyonu ise, Esenler’de bir adreste yabancı kişilerin sahte pasaport hazırladığı bilgisi üzerine başlatıldı. Ekipler, Irak uyruklu ikisi kadın üç şüpheli belirlendi. Yapılan takiplerde, sahte pasaport basan şüphelilerin Irak'ta yaşayan üç kişiyle irtibatlı oldukları anlaşıldı.

ÇALINTI PASAPORTLARI DA KULLANMIŞLAR

Araştırmalarda, şüphelilerin özellikle kaçak göçmenler için pasaport hazırladığı belirlendi. Bu işlem için bin dolar alan şüphelilerin, gerçek çalıntı pasaportları da kullandığı öğrenildi. Polis ekipleri; özellikle Avrupa ülkesi vatandaşlarının pasaportlarını ele geçiren şüphelilerin, tek bir sayfada değişiklik yaparak, anlaştıkları göçmenlere yeni kimlik kazandırdıklarını ortaya çıkardı.

3 BİN VESİKALIK FOTOĞRAF BULUNDU

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Üç şüpheli gözaltına alınırken, 147 sahte pasaport, 15 numaratör ve tarih sayacı, iki kaşe, 70 farklı ülke ve hudut kapılarına ait mühür, üç ıstampa, iki adet baskı kalıbı, 45 vize pulu, 62 adet farklı ülke ve kişilere ait kimlik kart, farklı ülke ve kişilere ait vize, takribi 3000 adet farklı kişilere ait vesikalık fotoğraf, UV ışık kaynağı ve 3 bin vesikalık fotoğraf ele geçirildi.