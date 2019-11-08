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Sahte diploma yapan oğlunu ihbar etti

Adana'da bir bakkal, arkadaşlarıyla birlikte sahte diploma yapan oğlunu ihbar ederek şebekeyi çökertti.

10:26 -
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Adana’nın Seyhan ilçesinde bakkallık yapan Muhammed Hıdır, polisi arayarak, oğlu Bessem Hıdır, sürücü kursu sahibi A.S. ve yeminli tercüman Züheyir Hüsso’nun okuma-yazma bilmeyenlere sahte diploma yaptığını ve bu diplomalarla ehliyet almalarını sağladıklarını söyledi.

Oğlunu ve arkadaşlarını ihbar eden bakkal Muhammed Hıdır.

Polis, babanın ihbarı üzerine harekete geçerek sürücü kursu ile diğer zanlıları takibe başladı. Sürücü kursuna yapılan baskında 160 kişi adına düzenlenmiş sürücü belgesi başvuru dosyası, 35 sahte sertifika, 120 sahte diploma, bilgisayar ve kaşeler ele geçirildi.

Yeminli tercüman Züheyir Hüsso, Bessem Hıdır ve sahte diploma alan Bilal Kelzi ile Muhammet Lattuf, gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan Züheyir Hüsso ile Bessem Hıdır tutuklandı. (İHA)

Adana ehliyet Polis
Son güncelleme: 10:44 08.11.2019
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