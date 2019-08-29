Sahte diş hekimi cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Olay, salı günü Şevketiye Mahallesi’ndeki evde meydana geldi. Dişi ağrıyan V.S., aynı mahallede yaşayan ve diş hekimi olarak tanıdığı S. Ö.’nün muayenehane olarak da kullandığı evine gitti. İddiaya göre Ö., ilaç vererek bayılttığı V.S.’ye cinsel istismarda bulundu. Kendisine geldikten sonra cinsel istismara uğradığını fark eden V.S., evden çıkıp, polis merkezine gitti.

V.S.’nin şikayeti üzerine polis, aynı gün Örücü’yü evinde gözaltına aldı. Yapılan inceleme sonunda, kendini diş hekimi olarak tanıtan Ö.’nün evinde, diş tedavisi ve diş protezi yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Dün adliyeye sevk edilen S. Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA