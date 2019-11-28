O sahte dişçi tutuklandı! Şoke eden detaylar…

Serik’e bağlı Merkez Mahallesi’nde oturan Durmuş Ay, 25 Kasım akşamı halsizlik ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye götürüldü. 15 günde birkaç dişini çektirdiği tespit edilen Durmuş Ay’ın diş çekimi sonrası diş apsesi oluştuğu ve boyundan aşağı yayılmaya başlayan enfeksiyon sonrasında şoka girdiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi’nde müdahalesi yapılan Ay, solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlanırken, doktorlar tarafından da kalp masajı yapıldı. Durmuş Ay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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YAKALANIP, TUTUKLANDI

Durmuş Ay’ın eski eşi ve 3 çocuğunun annesi Müjgan Korkmaz, olayla ilgili Serik Emniyet Müdürlüğü’ne gidip, Ay’ın apseli olan 5 dişinin ‘seyyar dişçi’ olarak bilinen Hüseyin Arslan tarafından çekildiğini iddia ederek, şikayetçi oldu. Serik Cumhuriyet Savcılığı’nın olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri Arslan’ın yerini tespit etti. Bugün düzenlenen operasyonla Hüseyin Arslan gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, savcılık sorgusundan sonra tutuklanma istemiyle mahkemeye çıkarıldı. Hüseyin Arslan, ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı.

Polis, Hüseyin Arslan’ın adliyeye getirilişi sırasında, basın mensuplarının görüntü almaması için özel araçla adliye binasının bodrum katından giriş yaptı ve şüpheli de buradan binaya alındı.

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BABASINDAN KALMA KERPETENLE DİŞİ ÇEKMİŞ

Hüseyin Arslan, ifadesinde, yaklaşık 20 yıldır Serik’te oturduğunu, ilkokul mezunu olduğunu ve babası Nahsen Arslan’ın yıllardır diş çekimi işleri yaptığını, bu işi de babasından öğrenip, sürdürdüğünü söyledi. Durmuş Ay’ı yaklaşık 15 yıldır tanıdığını ve ailecek görüştüklerini anlatan Hüseyin Arslan, Durmuş Ay’ın kendisini telefon ile aradığını ve dişini çekmesini istediğini, bunun üzerine Ay’ın iş yerine gittiğini, diş çekmekte kullanılan babasından kalma diş çekme kerpeteni ve eczaneden aldığı lokal sprey uyuşturucuyu da yanında götürdüğünü aktardı. Spreyi sıktıktan sonra 5 dakika beklediğini, daha sonra getirdiği kerpetenle Durmuş Ay’ın sadece sol alttaki sallanan azı dişini çok uğraşmadan çektiğini kaydeden Hüseyin Arslan, diş çekiminden sonra Durmuş Ay’ın ağzından kan gelince tuzlu su ile gargara yaptırdığını, kan durduktan sonra da kendisine hastaneye giderek ağrı kesici ve antibiyotik almasını söylediğini belirtti. Arslan, diş çekimi sırasında sadece ikisinin olduğunu, olayı başka kimsenin görmediğini aktardı.

5 DİŞ DEĞİL, 1 DİŞ ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ

24 Kasım Pazar günü Durmuş Ay’ın çocuklarından birinin kendisini aradığını, babasının rahatsızlandığını ve kendisine ‘hastaneye götürelim’ dediğini söyleyen Hüseyin Arslan, kendisinin ilçe dışında olduğu için gelemeyeceğini ve hastaneye gitmelerini söylediğini ifade etti. 25 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinde bu kez Durmuş Ay’ın kendisini aradığını, rahatsızlandığını ve kendisini hastaneye götürmesini istediğini, yanında bir akrabasıyla gelerek hastaneye götürdüklerini ve müdahale edildiğini anlatan Arslan, o sırada eşi ve çocuklarının kendisine ‘Senin yüzünden öldü, sebebi sensin’ diyerek tepki gösterdikleri söyledi. Sonra hastaneden ayrıldığını, ertesi sabah da Durmuş Ay’ın öldüğünü öğrendiğini aktaran Hüseyin Arslan, kendisinin 5 diş değil sadece 1 diş çektiğini, dişi çekmeden önce kerpeteni dezenfekte ettiğini, Durmuş Ay’dan para almadığını ve suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. DHA