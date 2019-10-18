Sahte ‘Gümrük Müdürü’ FETÖ ihalesi diyerek firmaları dolandırdı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvuru yapan Sibel B., şirketlerine gelerek kendisini Haydarpaşa Liman Taşımacılığı’nda müdür olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldıklarını söyledi. İddiaya göre, dolandırıcılık olayı şöyle gelişti. Kartal Soğanlık'ta bulunan ve plastik imalatı yapan firmaya giden dolandırıcı, adının Mustafa Yalçın olduğunu söyledi.

“GÜMRÜKTE FETÖ’YE AİT KONTEYNERLER VAR”

Gümrükte FETÖ'ye ait bazı konteynerlerin bulunduğunu ve ihaleye çıkılacağını söyleyen kişi, firma sahibiyle ve ithalat müdürü Sibel B. ile görüştü. Sahte gümrük sorumlusu, görüştüğü firma yetkililerine plastik hammaddesi bulunan konteyner için ihale öncesi yardımcı olabileceğini söyledi. Şirket yetkililerini kandırmayı başaran dolandırıcı 5 bin 500 dolar kapora alarak firmadan ayrıldı.

GERÇEĞİ GÜMRÜKTE ANLADILAR

Parayı verdikten bir süre sonra Haydarpaşa Limanı gümrük bölümüne giden firma görevlileri Mustafa Yalçın diye birinin olmadığını öğrendi. Dolandırıldıklarını anlayan Sibel B., emniyete giderek şikayetçi oldu.

KİMLİĞİNİ GİZLEMİŞ

Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan çalışmada, şüphelinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntüleri tespit edildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri ekipleri, şüphelinin gerçek adının Halit Ü. olduğunu belirledi.

ALTI FİRMAYI DAHA DOLANDIRMIŞ

Polisin yaptığı araştırmalarda, Halit Ü.'nün benzer yöntemlerle kendisini “Gümrük müdürü” olarak tanıtarak 6 firmayı daha dolandırdığı tespit edildi. İddiaya göre, Halit Ü., Ataşehir'deki bir firmayı, gümrükteki bakır hurdaları çıkarabileceğini söyleyerek 25 bin lira, Üsküdar'daki bir iş insanını FETÖ'nün kayyum atanan firmalarına ait kağıtların satılacağını söyleyerek 14 bin lira ve farklı ilçelerdeki 4 firmayı ise toplamda 80 bin lira dolandırdığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri 7 firmayı dolandıran şüphelinin daha önceden de benzer suçlarla yakalandığını belirledi. Çalışmalarını yoğunlaştıran Güven Timleri ekipleri Halit Ü.'yü Şişli'de gözaltına aldı. Yakalanan sahte gümrük müdürü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.