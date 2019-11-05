Sahte içkileri ruhsatsız büfelerde satmışlar

Operasyon İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, bazı şüphelilerin Avcılar ve Silivri'de sahte içki imal ederek, Tekel bayilerinde satışa sunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Aylarca süren istihbar çalışmaları ve fiziki takip neticesinde; M.Y., Y.B. ve H.K. isimli şüpheliler tespit edildi. Ürettikleri sahte içkileri Silivri'de sattıkları anlaşılan şüphelilerin adresleri ve satış yaptıkları ruhsatsız Tekel bayileri belirlendi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yapılan tespitlerin ardından operasyon kararı alan jandarma ekipleri, Avcılar ve Silivri'deki 6 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ALKOLMETRE BİLE ÇIKTI

Yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 292 dolu içki şişesi, bin 190 litre alkol, 100 adet sahte TAPDK bandrolü, 20 bin adet dünyaca ünlü alkol markalarına ait içki etiketleri, 1 adet alkolmetre, 3 plastik tank, 650 boş içki şişesi, 4 makaron sigara sarma makinası, 210 gram kaçak tütün, bin 200 doldurulmuş makaron, 400 boş makaron ile içki yapımında kullanılan esanslar ve gıda boyaları ele geçirildi.

PET ŞİŞEDE SAHTE ALKOL

Polisin bir evde yaptığı aramalarda, şüphelilerin evin mutfağını içki imalathanesine çevirdikleri belirlendi. Yapılan aramalarda çok sayıda pet su şişesi olduğunu fark eden ekipler, duruma anlam veremedi. Şişelerden birinin kapağını açınca gerçek ortaya çıktı. Şüphelilerin sahte rakı üreterek kamufle etmek için pet şişeye doldurduğu anlaşıldı.

İKİSİ TUTUKLANDI

Jandarma ekipleri, şüphelilerin kendilerine ait olan ve ruhsatsız olarak çalıştırıldıkları Tekel bayilerine yaptığı baskında çok sayıda kaçak sigara ile kaçak tütün de ele geçirdi. Şüphelilerin, ifadelerinde; imal ettikleri sahte alkoller ve kaçak sigaraları, burada sattıklarını itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklandı.