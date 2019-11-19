Sahte SGK görevlisinden 100 bin liralık vurgun

Kiraladığı otomobille Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde takibe aldığı yaşlı vatandaşları dolandıran Erkan Y., yakayı ele verdi.

“EMEKLİLİK MAAŞINIZI ARTIRIRIM” DEMİŞ

Gelen ihbarları değerlendiren Güven Timleri, iki ilçedeki güvenlik kameralarını tek tek izlemeye aldı. Ekipler, kendisini ‘Sosyal Güvenlik Kurumu görevlisi’ olarak tanıtıp, ’emeklilik maaşında artış yapma’ vaadiyle dolandırıcılık yapan 50 yaşındaki şüphelinin kimliğini belirledi.

AYNI YÖNTEMLE 10 KİŞİYİ ÇARPMIŞ

Evine yapılan baskın sonrası gözaltına alınan Erkan Y.’nin aynı yöntemle en az 10 kişiyi 103 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı. Hakkında dolandırıcılık suçundan Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arama kararı olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. (İHA)