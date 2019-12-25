Sahtecilere yönelik operasyon polis kamerasında!

Beyoğlu’nda sahte parfüm üreten ve piyasaya süren şüphelileri belirleyen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Polis, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi ile Zeytinburnu, Maltepe Mahallesi ve Kağıthane, Talatpaşa Mahallesinde belirlenen 4 depoya bugün öğlen saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 147 bin 806 sahte parfüm, 490 parfüm şişesi, 655 parfüm kapağı, 3 dolum makinesi, 70 litre saf alkol ve 4 litre esans ele geçirildi. Operasyon polis kameralarına yansırken, şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor. DHA