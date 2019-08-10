Sakarya bayram namazı saat kaçta? (Kurban Bayramı ezanı 2019)

Kurban Bayramı mutluluğu yaşayan İslam alemi, bayram namazı saatlerini araştırıyor. ”Sakarya bayram namazı saat kaçta” sorusunun yanıtı Sakarya’da yaşayan vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. Türkiye’de 81 ilde bayram namazı saatler farklı olduğu için her il kendi bayram namazı saatini merak ediyor. Peki, 2019 yılında Sakarya bayram namazı saat kaçta? İşte, il il bayram namazı saatleri…

SAKARYA BAYRAM NAMAZI: 06:41

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ

SAKARYA'DA BULUNAN TARİHİ CAMİLER

Sakarya Orhan Camisi

Osmanlı Devleti padişahı Orhan Bey zamanında Orhangazi’nin silah arkadaşı olan Konuralp’in Akyazı’yı ve Sakarya’nın iki tarafındaki küçük kaleleri zapt ettiği sırada ormanlık ve suluk olan bu yerlere bir miktar Türkmen iskân ederek şimdiki şehrin bulunduğu yerde bir köy kurulur ve bugün “Orhan Camisi” diye anılan caminin yerinde de Orhan Bey namına bir cami yaptırılır.

Sultan Hamid döneminin yüksek pencereli üslubuyla çatılı olarak yapılan cami, muhtemelen eski binasından daha büyüktür. Minarede üzerindeki 1316/1318 tarihi bu ikinci inşanın yılını göstermektedir.

Günümüzde yeni bir yapı olan cami; Adapazarı’nın daha köy olduğu dönemde “Orhan Gazi” adına yaptırılmış ve zamanla yıkılınca yerine yine aynı adı taşıyan “Orhan Cami”, 1893-1894 yıllarında Adapazarı’nda kaymakamlık yapan Nüzhet Paşa’nın girişimi ve halkın yardımlarıyla inşa edilmiştir.

Bankalar caddesinde bulunan Orhan Cami’nin çatısı ahşap olup, kiremit ile örtülüdür. Tek minaresi bulunmaktadır. 1967 depreminde yıkılan minare 1968 yılında “Akyazılı Ali Akyüz” adlı usta tarafından yeniden yapılsa da 1999 depreminden sonra minare yeniden restore edilir.

Şeyh Muslihiddin Camisi

Kaynarca ilçesindeki Büyük Kaynarca köyünde Sultan 2. Beyazıt tarafından 1486'da yaptırılan Şeyh Muslihiddin Camisi, adını mimarı Kıssahan El Hac Muslihiddin'den aldı.

Metal çivi kullanılmadan, iç içe geçirilen ahşaplar ve tahta çivilerin kullanıldığı çantı tekniğiyle yapılan cami, ilk kez 19. yüzyılın ilk çeyreğinde restore edildi. Aradan geçen yıllarda bakımsızlık ve restorasyondaki zorluklar nedeniyle köy sakinleri, yeni cami inşa ederek ibadetlerini burada sürdürdü.

Bakımsızlık nedeniyle 1996'da ibadete kapatılan cami, 1999'daki Marmara depreminde minaresinin yıkılmasıyla kullanılamaz hale geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğüne 2006'da devredilen ve onarımı 2010 yılında tamamlanan cami, cuma namazları ve önemli günlerde ibadete açılıyor.

Yunus Paşa Camisi

Taraklı ilçesinde Osmanlı döneminden bugüne kadar ayakta kalan Yunus Paşa Camisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Vezir-i Azamı Yunus Paşa'ya talimatı üzerine 1517 yılında Misar Sinan tarafından yapılan cami, kubbesi kurşun kaplı olduğu için halk arasında Kurşunlu Cami olarak anılıyor.

Caminin en önemli özelliklerinden biri de kesme taşlardan kare plan üzerine, alttan ısıtma sistemiyle inşa edilmiş olmasıdır. Dört mermer sütunla desteklenen camide bulunan hat yazıları, Taraklılı merhum hattat hafız Saim Özel tarafından kaleme alındı.