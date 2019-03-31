Sakarya seçim sonuçları belli oldu! Sakarya’nın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim sonuçları…

Türkiye’de seçmen sayısının yüksek olduğu şehirlerden biri olan Sakarya sandık başına gitti. Belediye başkanı belirlemek için oylarını atan vatandaşlar Sakarya seçim sonuçlarını merakla bekliyor. Sakarya’da 12 belediye başkanı yarışırken kazanan aday belli oldu. Peki, Sakarya’da kim önde? İşte Sakarya seçim sonuçları…

Adana İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 365.009 %41,47 211.654 %24,05 173.454 %19,71 41.962 %4,77 26.085 %2,96 25.582 %2,91 12.393 %1,41 4.702 %0,53 3.905 %0,44 1.859 %0,21 1.691 %0,19 1.501 %0,17

SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 12 isim yarıştı. İşte yarışan adaylar ve şöyle:

AKP: Ekrem Yüce

İYİ Parti: Cihan Kolip

Saadet Partisi: Fahrettin Abay

HDP: Yaşar Karataş

Demokrat Parti: Cengiz Karabaş

Demokratik Sol Parti: Necati Eker

Vatan Partisi: Ali Aşkar

TKP: Suat Ungan

Bağımsız Türkiye Partisi: Fuat Özbay

Bağımsız: Mustafa Kaşkaş

Bağımsız: Selim Çatallar

Bağımsız: Murat Taksim

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

30 Mart 2014’te gerçekleştirilen yerel seçimde ise Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) oyların yüzde 57.89’unu almıştı.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyleydi:

Milliyetçi Hareket Partisi: % 26.78

Cumhuriyet Halk Partisi: % 9.24

Saadet Partisi: % 3.08