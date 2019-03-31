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Sakarya seçim sonuçları belli oldu! Sakarya’nın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim sonuçları…

Sakarya seçim sonuçları gün boyunca en çok merak edilen şehirler arasında yer alıyor. Uzun yıllardır AK Parti tarafından yönetilen Sakarya'da seçim kim önde olduğu ve oy oranları araştırılıyor. 12 adayın bulunduğu Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında sandıktan sonuç çıktı. İşte Sakarya seçim sonuçları ve oy oranları...

23:24 -
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Sakarya seçim sonuçları belli oldu! Sakarya’nın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim sonuçları…

Türkiye’de seçmen sayısının yüksek olduğu şehirlerden biri olan Sakarya sandık başına gitti. Belediye başkanı belirlemek için oylarını atan vatandaşlar Sakarya seçim sonuçlarını merakla bekliyor. Sakarya’da 12 belediye başkanı yarışırken kazanan aday belli oldu. Peki, Sakarya’da kim önde? İşte Sakarya seçim sonuçları…

Sakarya İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Ekrem Yüce AK Parti AK Parti 366.161 % 65,05
Cihan Kolip İyi Parti İyi Parti 155.689 % 27,66
Fahrettin Abay Saadet Partisi Saadet Partisi 20.438 % 3,63
HDP HDP 5.919 % 1,05
BTP BTP 3.457 % 0,61
DP DP 3.303 % 0,59
Diğer Diğer 2.271 % 0,40
DSP DSP 2.194 % 0,39
Vatan Partisi Vatan Partisi 1.321 % 0,23
TKP TKP 1.113 % 0,20
MUSTAFA KAŞKAŞ MUSTAFA KAŞKAŞ 458 % 0,08
MURAT TAKSİM MURAT TAKSİM 427 % 0,08
SELİM ÇATALLAR SELİM ÇATALLAR 139 % 0,02
Adana İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
CHP CHP 365.009%41,47
AK Parti AK Parti 211.654%24,05
MHP MHP 173.454%19,71
İyi Parti İyi Parti 41.962%4,77
Saadet Partisi Saadet Partisi 26.085%2,96
HDP HDP 25.582%2,91
BBP BBP 12.393%1,41
DP DP 4.702%0,53
DSP DSP 3.905%0,44
BTP BTP 1.859%0,21
Vatan Partisi Vatan Partisi 1.691%0,19
TKP TKP 1.501%0,17

SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 12 isim yarıştı. İşte yarışan adaylar ve şöyle:

AKP: Ekrem Yüce
İYİ Parti: Cihan Kolip
Saadet Partisi: Fahrettin Abay
HDP: Yaşar Karataş
Demokrat Parti: Cengiz Karabaş
Demokratik Sol Parti: Necati Eker
Vatan Partisi: Ali Aşkar
TKP: Suat Ungan
Bağımsız Türkiye Partisi: Fuat Özbay
Bağımsız: Mustafa Kaşkaş
Bağımsız: Selim Çatallar
Bağımsız: Murat Taksim

2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

30 Mart 2014’te gerçekleştirilen yerel seçimde ise Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) oyların yüzde 57.89’unu almıştı.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyleydi:

Milliyetçi Hareket Partisi: % 26.78
Cumhuriyet Halk Partisi: % 9.24
Saadet Partisi: % 3.08

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