Sakarya seçim sonuçları belli oldu! Sakarya’nın yeni belediye başkanı kim oldu? İşte 31 Mart 2019 Yerel Seçim sonuçları…

Türkiye’de seçmen sayısının yüksek olduğu şehirlerden biri olan Sakarya sandık başına gitti. Belediye başkanı belirlemek için oylarını atan vatandaşlar Sakarya seçim sonuçlarını merakla bekliyor. Sakarya’da 12 belediye başkanı yarışırken kazanan aday belli oldu. Peki, Sakarya’da kim önde? İşte Sakarya seçim sonuçları…
|Sakarya İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Ekrem Yüce
|AK Parti
|366.161
|% 65,05
|Cihan Kolip
|İyi Parti
|155.689
|% 27,66
|Fahrettin Abay
|Saadet Partisi
|20.438
|% 3,63
|HDP
|5.919
|% 1,05
|BTP
|3.457
|% 0,61
|DP
|3.303
|% 0,59
|Diğer
|2.271
|% 0,40
|DSP
|2.194
|% 0,39
|Vatan Partisi
|1.321
|% 0,23
|TKP
|1.113
|% 0,20
|MUSTAFA KAŞKAŞ
|458
|% 0,08
|MURAT TAKSİM
|427
|% 0,08
|SELİM ÇATALLAR
|139
|% 0,02
|Adana İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|CHP
|365.009
|%41,47
|AK Parti
|211.654
|%24,05
|MHP
|173.454
|%19,71
|İyi Parti
|41.962
|%4,77
|Saadet Partisi
|26.085
|%2,96
|HDP
|25.582
|%2,91
|BBP
|12.393
|%1,41
|DP
|4.702
|%0,53
|DSP
|3.905
|%0,44
|BTP
|1.859
|%0,21
|Vatan Partisi
|1.691
|%0,19
|TKP
|1.501
|%0,17
SAKARYA BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 12 isim yarıştı. İşte yarışan adaylar ve şöyle:
AKP: Ekrem Yüce
İYİ Parti: Cihan Kolip
Saadet Partisi: Fahrettin Abay
HDP: Yaşar Karataş
Demokrat Parti: Cengiz Karabaş
Demokratik Sol Parti: Necati Eker
Vatan Partisi: Ali Aşkar
TKP: Suat Ungan
Bağımsız Türkiye Partisi: Fuat Özbay
Bağımsız: Mustafa Kaşkaş
Bağımsız: Selim Çatallar
Bağımsız: Murat Taksim
2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
30 Mart 2014’te gerçekleştirilen yerel seçimde ise Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) oyların yüzde 57.89’unu almıştı.
Diğer partilerin oy oranı ise şöyleydi:
Milliyetçi Hareket Partisi: % 26.78
Cumhuriyet Halk Partisi: % 9.24
Saadet Partisi: % 3.08
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