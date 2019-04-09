Sakarya’da korkunç kaza!

Kaza, akşam saatlerinde Serdivan Esentepe mevkiinde meydana geldi. Adapazarı yönüne giden İdris Dişli yönetimindeki 54 FZ 784 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

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Kamyon, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin tesislerinin duvarına çarparak durabildi. Kamyonda bulunan Fevzi Doğan şarampole uçan kamyondan atlamaya çalışırken aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

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Sürücü İdris Dişli ve araçta bulunan Cumhur Kahraman ise yaralandı. Çevredekilerin ihabrıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, Fevzi Doğan’ın cansız bedenini aracın altından çıkardı.

Yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA