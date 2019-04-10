Sakıp Sabancı 15. ölüm yıldönümünde anılıyor! İşte Sakıp Sabancı’nın hayatı

Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanı Sakıp Sabancı ölümünün 15. yılında sevenleri ve yakınları tarafından anılıyor. İş dünyasında başarılı olmasının yanı sıra çok yönlü kişiliğiyle de bilinen Sakıp Sabancı, samimiyetiyle halkın takdirini kazanmış ve bu da Sakıp Ağa lakabını kendisine kazandırmıştır. İşte Sakıp Sabancı’nın hayatına dair satır başları…

SAKIP SABANCI’NIN HAYATI

1933 senesinde Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin altı çocuğunun ikincisi olarak dünyaya gelmiştir. Kayseri Akçaköy'de doğan Sakıp Sabancı'nın ailesi Adana'ya göç etmiş çalışma hayatına kadar burda yaşamıştır.

Adana Erkek Lisesi'nde okuyan ve zatürre hastası olan Sabancı, okuldan ayrılarak Akbank'ta stajyer memur olarak göreve başlamıştır.

Sırasıyla Bossa Un Fabrikası'nda veznedarlık, Çiftlik Müdürlüğü ve Bossa Tekstil İşletmesi'nde müdürlük yaptı. 1957 senesinde Bossa Tekstil Fabrikası'nda Genel Müdürlük görevine getirildi.

Yine 1957 yılında teyzesinin kızı olan Türkan Civelek ile dünya evine girdi. Çiftin 1964 yılında Dilek, 1970 yılında Metin ve 1973'te Sevil olmak üzere üç çocuğu oldu.

Babasının vefatından 1 yıl sonra kardeşleriyle birleşerek 1967 senesinde “Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ”yi kurdu ve bu kuruma 38 sene Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Sabancı Holding'te Genel Koordinatör olarak çalışmış Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ısrarı ile İstanbul'a taşındı.

SABANCI LOGOSUNU DÜNYAYA TANITTI

Sabancı topluluğu birçok dünya markası ile birlikte çalıştı ve Sabancı Grubunu dünyaya duyurmayı başardı.

Sakıp Sabancı, 1964 senesinden sonra 25 yıl Kocaeli ve Adana Sanayi Odaları, Türkiye Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği üyeliği ve başkanlığı yaptı, aynı zamanda muhtelif vakıflarda görevler üstlendi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Sabancı, 1987-1990 yılları arasında derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'nı yaptı.

Eğitime verdiği önem ile de bilinen Sabancı, Sabancı Üniversitesi'nin 20. yılında Onursal Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı da yaptı.

KÖŞKÜ SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NE BAĞIŞLANDI

Evi olarak kullandığı Atlı Köşk, seneler boyunca Sabancı'nın zengin resim ve hat koleksiyonunu barındırdı ve 1998 senesinde ailesi tarafından evin içindeki her şey ile birlikte müzeye dönüştürülmesi için Sabancı Üniversitesi'ne bağışlandı. 2002 senesinde müze, ziyaretçilere açıldı.

SAKIP SABANCI ESERLERİ

İşte Hayatım

Para Başarının Mükafatıdır

Gönül Galerimden

Rusya'dan Amerika'ya Gezdiklerim Gördüklerim

Ücret Pazarlığı mı Koyun Pazarlığı mı?

Değişen ve Gelişen Türkiye

Daha Fazla İş Daha Fazla Aş

Başarı Şimdi Aslanın Ağzında

Hayat Bazen Tatlıdır

Bıraktığım Yerden Hayatım adlı kitapları yayımlandı.

İşte Hayatım isimli kitabı ise İngilizce ve Japonca'ya, Değişen ve Gelişen Türkiye kitabı İngilizce'ye çevrildi.

SAKIP SABANCI'YA FAHRİ DOKTORLUK ÜNVANI VEREN ÜNİVERSİTELER

1984'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi

1986'da New Hampshire Üniversitesi (ABD)

1992'de İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi

1993'de Kayseri Erciyes Üniversitesi

1997'de İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

1997 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

1997 KKTC Girne Amerikan Üniversitesi

1997 Edirne Trakya Üniversitesi

1997 İstanbul Üniversitesi

1998'de Washington Southeastern Üniversitesi (ABD)

1999'da Çukurova Üniversitesi

2002'de Kırıkkale Üniversitesi “Fahri Doktorluk” unvanı verdi.

FRANSIZ HÜKÜMETİNDEN ŞEREF NİŞANI

Sakıp Sabancı, Türk tablolarını ve hat eserlerinin Louvre Müzesi'nde sergilenmesini sağlamış bu sayede Fransa'dan Legion d'honneur” Şeref Nişanı almıştır.

ALDIĞI ÖDÜLLER

Sakıp Sabancı'ya;

1997 Cumhurbaşkanlığı tarafından “Devlet Üstün Hizmet Madalyası”

İsviçre'nin Zürih kentindeki Avrupa Ekonomi Enstitüsü tarafından “Avrupa Kristal Dünya Ödülü”

Hukukun Egemenliği Derneği tarafından “Kaliteli İnsan Onur Ödülü”

1999 New York'ta FABSIT tarafından “Yılın İşadamı Ödülü”

Türk-Amerikan İşadamları Derneği tarafından “Türkiye Tanıtım Ödülü” verildi.

FAHRİ HEMŞEHRİLİK

Sakıp Sabancı'ya, Kırıkkale, Artvin, Erzurum, illeri ve Torbalı beldesi ile ABD'de Houston, New Hampshire ve Beverly Hills kentlerinden de “Fahri Hemşehrilik” ünvanı verildi.

SAKIP AĞA 71 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Sakıp Sabancı ya da halk dilinde Sakıp Ağa 2004 senesinde 71 senesinde yaşamını yitirdi ve 100 bin kişinin katıldığı cenaze töreni ile Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Sabancı, vefat ettiği dönem Amerika'nın ünlü iş dergisi Forbes'un milyarderler listesinde 147'inci sırasındaydı.