Saklambaç oynarken parktaki elektrik panosunda can vermişti! Belediye kusurlu bulundu…

İstanbul Çekmeköy'de geçtiğimiz yıl Ekim ayında arkadaşlarıyla saklambaç oynarken parktaki kapağı açık elektrik panosuna saklanan 8 yaşındaki Kadir Açık'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, 8 yaşındaki Kadir açık parkta arkadaşlarıyla oyun oynarken parkın içerisindeki elektrik panosunun içine girmeye çalıştı. Bu sırada elektrik akımına kapılan küçük çocuk çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

KAYMAKAMLIK İZİN VERMEDİ

Savcılık, küçük çocuğun ölümüne neden olan elektrik panosunun bakım, onarım ve güvenliğinden Çekmeköy Belediyesinin sorumlu olduğunu belirterek, Park ve Bahçeler Müdürü M.B.A. ile yapım, onarım teknik sorumlusu M.Ç.Y. hakkında soruşturma izni istedi. Ancak Çekmeköy Kaymakamlığı olaydan 3 gün önce denetim yapıldığında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını kaydederek belediye çalışanları hakkında soruşturma izni vermedi.

TANIKLAR ‘4-5 AYDIR PANONUN KAPAĞI YOK' DEDİLER

Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve küçük çocuğun babası Metin Açık İstanbul Bölge İdare Mahkemesine itirazda bulundu. Yapılan ayrıntılı soruşturmada ifade veren tanıklar, panonun kapağının 4-5 aydır olmadığını, diğer kapının ise yamulmuş bir halde açıkta durduğunu belirtti.

İLK RAPOR: KUSURSUZ, 2. RAPOR: KUSURLU

Savcılık tarafından alınan ilk bilirkişi raporunda, belediye çalışanlarının kusuru olmadığı belirtildi. İkinci raporda ise belediye çalışanlarının kusurunun bulunduğu kaydedildi.

SAVCILIK: PANO PARKTA BULUNMAMALIYDI

Dosya kapsamı ve ikinci bilirkişi raporuna göre belediye çalışanlarının kusurlu olduğunu belirten savcılık, etrafında tel örgü, kafes gibi güvenlik sistemleri kullanılmadığından, panonun güvenliğinin sağlanmadığını kaydetti. Öte yandan savcılık elektrik panosunun park içerisinde bulunmaması gerektiğini vurgulayarak, M.B.A. ile M.Ç.Y.'nin “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.