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Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinde Himmet, Hayret, Safet, Gayret kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı her Pazartesi ve Cumartesi akşamları yayınlanıyor. Seyirciler yarışmayı takip ederken soruların cevabını edinmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster: Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinde Himmet, Hayret, Safet, Gayret kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur?

21:18 -
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Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinde Himmet, Hayret, Safet, Gayret kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yer alan bazı soruların cevabı Google’da araştırılıyor. Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 baraj var. Yarışmacı baraj sorularını doğru yanıtladığında o ana kadar kazandığı ödül her halükarda onun oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

SORU: Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinde Himmet, Hayret, Safet, Gayret kardeşleri canlandıran aktörlerden hangisi daha önce doğmuştur?

CEVAP: D.Halit Akçatepe

ATV Cumartesi Google Kim Milyoner Olmak İster Pazartesi
Son güncelleme: 21:21 09.12.2019
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