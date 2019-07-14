Salda Gölü yolunda kaza: 9 yaralı

Konya’dan Türkiye’nin Maldivleri olarak anılan beyaz kumlarıyla ünlü Salda Gölü’ne geziye gelen Cemile Duman’ın kullandığı 42 ADG 932 plakalı otomobil, saat 15.30 sıralarında karşı yönden gelen Coşkun Altun idaresindeki 06 DRP 24 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Coşkun Altun”un kullandığı araç takla atarak boş arazide ters dönerek durdu. Kazada, sürücüler Duman ve Altun’un yanı sıra araçlardaki İsa Duman (15), Ayşe Duman (18), Sümeyra Nur Duman (9), Hayrünnisa Duman (9), Kadriye Tekin (18), Zeynepcan Altun (39), Muzaffer Can (63) yaralandı. Can pazarına dönen olay yerine haber verilmesi üzerine Burdur merkez ve Tefenni, Karamanlı ile Yeşilova ilçelerinden çok sayıda ambulans gönderildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Yeşilova, Burdur ve Denizli Devlet hastanelerine götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.

Kaza nedeniyle bir süre Salda Gölü’ne giden yol trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasında sonra yol yeniden trafiğe açıldı. DHA