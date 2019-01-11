Salim Salih Sarıalioğlu kimdir? AK Parti Trabzon Of adayı Salim Salih Sarıalioğlu nereli?

Salim Salih Sarıalioğlu Trabzon Of Ak Parti Belediye Başkan adayı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ismi açıklanan Salim Salih Sarıalioğlu 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Of Belediye Başkan Adayı olarak yer alacak. Peki Salim Salih Sarıalioğlu kimdir?

Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Trabzon belediye başkan adayı arasında Of Belediye Başkan adayı da yer aldı. Salim Salih Sarıalioğlu Of Belediye Başkan adayı olarak ismi açıklandı. Peki, Salim Salih Sarıalioğlu kimdir?

SALİM SALİH SARIOĞLU KİMDİR?

1967 yılında Of’ ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Of’ta tamamladı. KTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1991 yılında mezun olan Sarıalioğlu, 1993 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol İmar A.Ş.’de çalışmaya başladı. 1995 yılında Of Belediyesi’ne geçiş yaptı. Fen İşleri birimindeki 18 yıllık görev süresinin ardından 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ak Parti’den Of Belediye Başkanı Adayı oldu. Of Belediye Başkanlığına seçilen Sarıalioğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.