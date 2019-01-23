Salvador Dali ölümünün 30. yılında anılıyor… Salvador Dali kimdir?

Salvador Dali ölümünün 30. yılında anılırken hayatına dair detaylar merak ediliyor. Salvador Dali erçeküstü eserlerindeki tuhaf ve çarpıcı imgelerle ünlenmiştir. En iyi bilinen eseri olan Belleğin Azmi,ni 1931’de bitirmiştir. İşte hayat hikayesi…

SALVADOR DALİ KİMDİR?

Dalí, ressamlığın yanı sıra heykelcilik, fotoğrafçılık ve filmcilikle de ilgilenmiş, Amerikan animasyoncu Walt Disney ile beraber yaptığı Destino adlı kısa çizgi film, 2003’te “en iyi kısa animasyon filmi” dalında Oscar adayı olmuştur.

Katalonya doğumlu olan Dalí, 711 yılında İspanya’yı fethetmiş olan Mağribiler’in soyundan geldiğini iddia etmiş, “süslü ve cafcaflı olan her şeye, lüks hayata ve doğu kıyafetlerine olan düşkünlüğünü” de “Arap kökeni”ne bağlamıştır.

Dalí hayatı boyunca, sanatıyla olduğu kadar eksantrik giyimi, davranışları ve sözleriyle de dikkat çekmiş, bu durum kimi zaman, onun sanatını takdir edenleri de etmeyenler kadar usandırmıştır. Bu davranışların getirdiği kötü şöhret, Dalí’nin geniş kesimlerce tanınmasını sağlamış ve eserlerine duyulan ilgiyi arttırmıştır.

SALVADOR DALİ İÇİN İSTANBUL’DA LOKMA DÖKÜLECEK!

İstanbul Sahrayıcedit’te yaşayan bir grup sanatsever çok sevdikleri Salvador Dali için 30. ölüm yıl dönümünde hayır lokması döktürecek.

Sürrealist akımın babası sayılan Dali’ye olan saygı ve sevgilerini göstermek için lokma döktüreceklerini, onun kültürel mirasını yaşatmak ve tanımayanlara Salvador Dali’yi tanıtmak için bir fırsat yakaladıkları için böyle bir anma gerçekleştirdiklerini söyleyen grup tüm sanatseverleri etkinliğe davet etti. Etkinliğe katılanlara ikramlarda bulunulacak.