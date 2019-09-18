CANLI MAÇ İZLE: Club Brugge Galatasaray maçı canlı yayın! (ŞAMPİYONLAR LİGİ)

Club Brugge Galatasaray canlı yayın ile ekranlara geliyor. İlk maçında galibiyet hedefleyen Galatasaray’ın 11’i de belli oldu. Şampiyonlar Ligi maçı olan Club Brugge Galatasaray maçını izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde beIN Sports canlı izle bağlantısı bulunuyor. Clubb Brugge Galatasaray maçı canlı yayını saat 19:55’de başladı.

CLUB BRUGGE GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

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GALATASARAY'IN FATİH TERİM İLE 73. AVRUPA MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Club Brugge karşılaşması ile birlikte sarı-kırmızılıların başında Avrupa kupalarındaki 73. maçına çıkacak. Terim yönetimindeki Aslan, Avrupa arenasında 30 galibiyet, 27 mağlubiyet ve 15 beraberlik aldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın akşam deplasmanda Belçika ekibi Club Brugge ile mücadele edecek. Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, bugüne kadar Avrupa kupalarında 72 maça çıktı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 30 kez rakiplerini mağlup ederken, 27 kez de sahadan üzgün ayrıldı. 15 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı.

Şampiyonlar Ligi’ndeki 48. maç

66 yaşındaki teknik adam, Club Brugge maçı ile birlikte Şampiyonlar Ligi’nde 48. kez sahne alacak. Terimli Galatasaray 14 galibiyet elde ederken, 24 kez de rakiplerine mağlup oldu. Geride kalan 9 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı.

Galatasaray, Fatih Terim’in çalıştırdığı dönemde kulübün ve Türkiye’nin futbolda ilk Avrupa kupasını müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, 1999-2000 döneminde finalde İngiliz ekibi Arsenal’i geçerek UEFA Kupası’nı kazandı.

Deneyimli teknik adam, Galatasaray ile 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynadı ve İspanyol temsilcisi Real Madrid’e elendi.

“ONLARA PUAN VERMEDEN UĞURLAMAK İSTİYORUZ”

Philippe Clement, Galatasaray maçında galibiyet hedefledirini belirtirken “Bu maçı kazanırsak, Galatasaray'ın üstünde bitirmek için büyük bir şans elde edebiliriz. Ama kaybedersek, Galatasaray'ı kovalamak zorunda kalırız. Bizim, Galatasaray maçını kazanmamız gerekiyor. Sonrasında önümüze bakacağız. Galatasaray'da da kaliteli oyuncular var. Ancak kendi silahlarımızla savaşacağız. Galatasaray'a karşı taktik çalışmamızı yaptık. Onlara puan vermeden buradan uğurlamak istiyoruz. Genç futbolcularımızla neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz.” dedi.

”DİAGNE MAÇA OLDUKÇA MOTİVE”

“Galatasaray'dan kiraladığınız Mbaye Diagne 11'de başlayacak mı?” sorusu üzerine Philippe Clement “Mbaye Diagne maça oldukça motive durumda. Oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz. Diagne'den özel bir bilgi istemedik. Diagne, sadece bir haftadır burada. Kondisyon olarak tam hazır değil ama üstünde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.