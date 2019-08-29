Galatasaray’ın rakibi belli oluyor: Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle!

Şampiyonlar Ligi kurası ile Galatasaray’ın rakipleri belli oluyor. Gün boyunca Şampiyonlar Ligi kurası saat kaçta, hangi kanalda aramaları futbol severler canlı yayın izlemek istiyor. Şampiyonlar Ligi hakkında merak edilen tüm detaylar ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayını haberimizin içerisinde yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE



ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kure çekilişi bu akşam Monaco'da Türkiye saati ile 19:00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi beIN Sports 1 ve beIN Sports Haber kanalında canlı yayın ekranlara gelecek. Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

1. Torba: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Zenit

2. Torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham Hotspur, Ajax, Benfica

3. Torba: O. Lyon, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburg, Olympiacos, Club Brugge, Valencia, Inter, Dinamo Zagreb

4. Torba: Lokomotiv Moskova, Genk, Galatasaray, RB Leipzig, Slavia Prag, Kızılyıldız, Atalanta, Lille