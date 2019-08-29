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Galatasaray’ın rakibi belli oluyor: Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle!

Galatasaray taraftarları heyecanla Şampiyonlar Ligi kura çekimini bekliyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi gruplarında karşılaşacağı rakiplerinin belli olacağı kuraya 4. torbadan katılacak. Galatasaray kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda sorusu taraftarlarca merak ediliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimini canlı izlemek isteyen haberimizin içerisinde yer alan bağlantıyı kullanarak canlı yayına ulaşabilir. Canlı yayın başladığında haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz…

18:34 -
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Galatasaray’ın rakibi belli oluyor: Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle!

Şampiyonlar Ligi kurası ile Galatasaray’ın rakipleri belli oluyor. Gün boyunca Şampiyonlar Ligi kurası saat kaçta, hangi kanalda aramaları futbol severler canlı yayın izlemek istiyor. Şampiyonlar Ligi hakkında merak edilen tüm detaylar ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı yayını haberimizin içerisinde yer alıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

 

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kure çekilişi bu akşam Monaco'da Türkiye saati ile 19:00'da gerçekleştirilecek. Kura çekimi beIN Sports 1 ve beIN Sports Haber kanalında canlı yayın ekranlara gelecek. Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

1. Torba: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Zenit

2. Torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham Hotspur, Ajax, Benfica

3. Torba: O. Lyon, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburg, Olympiacos, Club Brugge, Valencia, Inter, Dinamo Zagreb

4. Torba: Lokomotiv Moskova, Genk, Galatasaray, RB Leipzig, Slavia Prag, Kızılyıldız, Atalanta, Lille

 

Son güncelleme: android-time 19:17 29.08.2019
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