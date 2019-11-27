Samsa Çavuş hakkında merak edilenler… Samsa tarihte kimdir?

Kuruluş Osman dizisindeki karakterlerden biri de Samsa Çavuş… Dizide Samsa karakterini İsmail Hakkı Ürün canlandırıyor. Peki Samsa Çavuş tarihte kimdir?

SAMSA ÇAVUŞ KİMDİR?

Samsa Çavuş'un hayatı hakkında çok fazla bilgi yoktur. Osman Gazi'nin 1291'de Karacahisar'ı almasından sonra, Sakarya ırmağının kuzeyine yaptığı akınlara katıldı. Lefke ve Mekece alındıktan sonra, buraların korunması için Yenişehir suyunun Sakarya'ya döküldüğü yerde, küçük bir hisar yapıldı ve bu kalenin kumandanlığı Samsa Çavuş'a verildi. Osman Gazi, Bizans sınırında uç beyliği kurduğu zaman bunlardan birinin başına Samsa Çavuş'u tayin etti.

İSMAİL HAKKI ÜRÜN KİMDİR?

1976 İstanbul doğumlu olan İsmail Hakkı, sırasıyla Trabzon, Konya, Malezya ve Almanya'da öğrenim gördü. Konya'da yaşadığı süre içerisinde Konya Anadolu Sahnesi'nde aktif olarak tiyatro ile ilgilendi, aynı zamanda profesyonel lisanslı sportif faaliyetlerde bulundu. İngilizce, Almanca, Arapça, Boşnakça, Rusça ve Malay-Endonezya dilleri olmak üzere altı yabancı dili okuyup yazan ve konuşabilen oyuncu, bir çok dilde de oyunculuk yapmaktadır.