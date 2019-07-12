Samsun adliyesinde ilginç tuvalet krizi

BES Samsun Şube Hukuk ve TİS Sekreteri Mustafa Us ve Şube Sekreteri Yılmaz Tuluk 9 Temmuz Tarihinde Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi başvuruda bulunarak eski adliye binasında yaşanan tuvalet, otopark ve asansör krizinin düzeltilmesini ve diğer çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

“TUVALETİ SADECE 3 KADIN HAKİM KULLANIYOR”

BES Samsun Şubesi tarafından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan resmi başvuruda şu ifadeleri kullandı: “Eski Adliye Binamızda yıllardır İcra Müdürlüğü, İl, İlçe Seçim Kurulları ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü hizmet vermektedir. Son zamanlarda Vergi Mahkemesi ve İdare Mahkemelerinin de eski Adliye Binasına gelmesiyle binada çalışan yargı emekçileri sıkıntı çekmektedir. Araç Park Yerleri ve asansörler hâkimlere tahsis edilerek büyük ayrımcılık yapılmıştır. Eski Adliye 3. kata yeni taşınan İdare Mahkemesinin tuvaleti sadece 3 kadın hakime kullandırılarak İcra Müdürlüğü, Seçim Kurulları, ön bürolar ver taramalarda çalışan yaklaşık 100’e yakın kadın arkadaşımız zor durumda bırakılmıştır. Tuvalet ihtiyacını 2 kabinli, klozeti olmayan temizlik ve hijyen açısından çalışanların sağlığını tehdit eden yaptırımdan acilen vazgeçilmelidir. 3. katta 3 kadın hakime ayrılan tuvalet bütün yargı emekçileri tarafından kullanılmalıdır.”

“AYRIMCILIK ORTADAN KALDIRILSIN”

BES yöneticileri, yargı reformundan bahsedildiği bugünlerde, önce adliyelerdeki hakim-savcı otoparkı, hakim-savcı girişi, hakim-savcı asansörü, hakim-savcı yemekhanesi yazan tabelaların düzeltilmesini, bu ayrımcılığa son verilmesini istedi.