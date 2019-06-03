Samsun bayram namazı saati: Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı saatleri

Ramazan boyunca oruçlar tutuldu ve Ramazan Bayramı vakti geldi. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde bayram namazı kılınacak. Samsun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu, bayramı Samsun’da geçirecek vatandaşlarımızca merak ediliyor. İşte Samsun bayram namazı saati ve detaylar…

SAMSUN’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

2019’da Samsun’da Ramazan Bayramı namazı 05:43’te kılınacak.

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMALARI

Ramazan boyunca tutulan orucun sonunu ifade eden bayramda eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretleri yapılır. Bu ziyaretlerde konuklara kolonya, şekerleme ve çikolata ikram edilir. Ayrıca bayramda çocuklar da kapı kapı dolaşarak şeker toplarlar. Dini bayramlar resmi tatil olduğu ve Ramazan bayramı üç gün olduğu için Türkiye'de çok sayıda çalışan bayramda tatile çıkmayı da tercih etmektedir.

SAMSUN’DA BAYRAM NAMAZI İÇİN TARİHİ CAMİLER

Razaman Bayramı sabahı kılınacak bayram namazını tarihini öneme sahip bir cami kılmak isteyen vatandaşlar, Samsun'nun tarihi camilerinden birine gidebilirler. Peki Samsun'da bayram namazı kılınabilecek tarihi camiler hangileridir? İşte Samsun'nun tarihi camilerinin listesi…

Kale Camisi: Samsun il merkezinde Kuyumcular Çarşısında bulunan Kale Camisi, İlhanlı Valisi Emir Timurtaş Paşa’nın adına 1314 yılında yaptırılmıştır.

Pazar Camisi: Samsun il merkezinde, Pazar Mahallesi’nde bulunan caminin kitabesi bulunmadığından yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Şeyh Seyyid Kudbettin Camisi: Samsun il merkezinde bulunan caminin kitabesi günümüze gelemediğinden yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bununla beraber yapı üslubundan Osmanlı döneminde, XVI. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.

İsa Baba Camisi: Samsun il merkezindedir. Hacı Hatun Camisi: Saathane Meydanı yakınında bulunan bu cami, Hatice Hatun’un oğlu İbrahim Bey tarafından 1694 yılında yaptırılmıştır.

Büyük Cami: İl merkezinde Fuar alanının karşısında bulunan cami, Samsun'un en büyük camisidir. Batumlu Hacı Ali Efendi tarafından 1884’de yaptırılmıştır.

Yalı Camisi: Samsun il merkezinde Buğday Pazarında, Saathane Meydanı’nda bulunan bu camiyi Sadık Bin Abdullah 1894 yılında yaptırmıştır. Selâhiye Camisi: Samsun il merkezinde bulunan Selâhiye Camisi’nin kitabesi günümüze gelemediğinden banisi ve yapım tarihi kesinlik kazanmamıştır. Yapı üslubundan XIX. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı sanılmaktadır.

Tayyar Paşa Camisi: Bafra ilçesinde bulunan bu camiyi Köprülü Mehmet Paşa’nın eşi Ayşe Hatun 1670 yılında yaptırmıştır.

Göğceli Camisi Camisi: Çarşamba ilçesinde, Çay Mahallesi’nde Göğceli Mezarlığı içerisinde bulunan bu cami, 1206 yılında yapılmış olup banisi bilinmemektedir.

Rıdvan Bey Camisi: Çarşamba ilçesinde, Orta Mahalle’de bulunan bu cami, Erbaalı Rıdvan Bey tarafından 1781 yılında Yeşilırmak’ta boğulan kızının anısına yaptırılmıştır.

Mustafa Paşa Camisi: İmaret Mahallesi’nde bulunan bu camiyi, Mustafa Paşa 1256 yılında yaptırmıştır.

Sivrikise Camisi: Havza ilçesi Sivrikise Köyü’nde bulunan bu camiyi Ali Osman Ağa 1903 tarihinde yaptırmıştır.