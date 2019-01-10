Samsun Büyükşehir Belediyesi neyi varsa satıyor!

Samsun Büyükşehir Belediyesi miktarı belirtilmeyen borçlarını ödeyebilmek için geçen yıl Kasım ayında yapılan toplantıda bazı taşınmazlarını satma kararı aldı. Daire ve arsa gibi taşınmazları satmak için ihale ilanları yayınlamaya başlayan Belediye, bunların yanı sıra tenis tesislerini de kiraya vereceğini duyurdu.

Geçtiğimiz Kasım ayındaki Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında konuşan Samsun İl Belediye Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, atıl durumdaki taşınmazların satılarak, belediyenin borçların bir kısmının kapatılacağını söylemişti. Alınan meclis kararlarının ardından Büyükşehir Belediyesi; arsadan, tenis kortlarına kadar art arda ihale ilanları yayınlamaya başladı.

AKARYAKIT İSTASYONU İÇİN 4 ARSA

İlkadım İlçesi’nde 6 bin 164 metrekarelik bir arsayı 9 milyon 247 bin 65 liradan, aynı ilçedeki 6 bin 99 metrekarelik başka bir arsayı 4 milyon 879 bin 960 liradan ihaleye sunan Samsun Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Tekkeköy ilçesindeki 6 bin 500 metrekarelik arsayı 8 milyon 125 bin liraya, Terme ilçesindeki 14 bin 765 metrekarelik arsayı da 7 milyon 382 bin 555 lira bedelle ihaleye çıkardı.

TENİS KORTLARI VE TESİSLER KİRALIK

Daire ve arsa gibi taşınmazları ihaleye çıkaran Belediye, Canik İlçesi sınırları içerisinde bulunan kullanım hakkı Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, içerisinde tenis kortları ile tesislerin yer aldığı yaklaşık 10 bin metrekareyi aşan alanı da aylık bin 500 lira kira istemiyle ihaleye çıkardı. Tesisleri 2016 yılı Kasım ayında Samsun Tenis Kulübü aylık bin liraya kiralamış ve o dönem bu fiyat az bulunarak tepki gösterilmişti.

SATILIK ARSALAR DAİRELER

Belediye ilk adım ilçesinde bulunan 711 ve 893 metrekarelik iki arsa ile zemin katta bulunan 105 metrekare büyüklüğündeki 3 daireyi de tanesi 105 bin liradan satışa çıkardı.

KİRALIK BAZ İSTASYONU YERİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında piknikçilerin uğrak yeri olan ve yeşille denizin buluştuğu Batı Park’taki alana 2 adet baz istasyonu yapılması için de ihale açtı. Teleferik tesislerinin arka tarafında ve lokantaların bulunduğu alanın arkasına ayrılan 5’er metrekarelik alanlar için yıllık 46 bin lira kira istendi.