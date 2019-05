Samsun ruhu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dün yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Parti liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Samsun Tütün İskelesi'nde birlik beraberlik pozu verdi. Erdoğan konuşmasında, “2023 hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için 18 silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıldönümü, kentte görkemli törenlerle kutlandı…

Resmi törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi de katıldı…

MİLLİ BAYRAMLARI SAYDI

Törende yan yana gelen Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tokalaştı. Cumhur İttifakı'ndan Erdoğan ve Bahçeli samimi görüntüler oluşturdu. Erdoğan bir konuşma da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün, 19 Mayıs'ta Samsun'dan başlayıp 29 Ekim 2023'e kadar sürecek bir dizi 100'üncü yıl etkinliğine başlıyoruz. Her gün içeride ve dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyor, daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz. 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim ruhu; 82 milyon nüfusuyla ülkemizin her köşesinde yaşıyor” dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tazimle yad ediyorum. Anadolu'ya ayak bastığımız günden bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bir asırdır ülkemizin kalkınması için emek veren herkesi şükranla anıyorum.

EN PARLAK SUBAY

Osmanlı'nın takadi kesildiğinde yerini taze bir nefes olarak Cumhuriyetimiz almıştır. Gazi Mustafa Kemal, Samsun'a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak subayı olarak ayak basmıştır. Arkadaşlarının her biri aynı payeyi taşıyordu. Ankara'ya kadar süren uzun yolculuğu boyunca kendisiyle birlikte hareket eden her komutanın, her kamu görevlisinin sıfatı aynıydı. Cumhurbaşkanlığı forsu, kadim tek devlet anlayışının remzidir.

‘BÖLMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Şöyle bir geriye dönüp sadece son 1000 yılımıza baktığımızda dahi şunu görüyoruz. Ne soykırımın, ne zulüm ne de başka bir utancın hamd olsun bu milletin sicilinde yeri yoktur. Fırsat bulduklarında bizi içimizden bölmeye, dışarıdan kuşatmaya çalışıyorlar. Her ne olursa olsun, her kim olduğumuzu nereden geldiğimizi, nereye gittiğimizi çok iyi biliyoruz.

Nasıl ki Gazi Mustafa Kemal işgale boyun eğenlere itibar etmeden sadece hakka ve halka inanarak mücadelesini yürüttüyse biz de aynı şekilde hareket ediyoruz. Kendi ülkesinin tökezlemesinden medet uman dahili bedhahlara, bütün bunlara rağmen Türkiye'yi dimdik ayakta tutuyor, hedeflerimize doğru ilerliyoruz.