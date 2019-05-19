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19 Mayıs coşkusu… Erdoğan: 2023 hedeflerimize bağlıyız

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızın 100. yılı nedeniyle yurt genelinde törenler düzenleniyor. Kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı Samsun'daki törenlere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı.

14:48 -
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19 Mayıs coşkusu… Erdoğan: 2023 hedeflerimize bağlıyız

Cumhurbakanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Tütün İskelesi’nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. Yıl Törenlerine konuştu.

Erdoğan özetle şunları  söyledi;

“2023 hedeflerimize bağlıyız ve takibini her alanda sıkı şekilde yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde özel bir ekip kurduk.

Her gün içeride ve dışarıda ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyor, daha güçlü bir gelecek için azmimizi yeniliyoruz.

Onca derin acıya rağmen milletimiz hiçbir zaman düşmanına benzemek gibi bir yanlışın içine düşmemiştir. İhanetlerin en büyüğüne verdiğimiz cevap sadece tehcirden ibarettir. Tarihin ve arşivlerin ortaya koyduğu gerçeklere rağmen bir asırdan fazladır bizi suçlayanlar, insanımızın yaşadığı zulümleri ısrarla görmezden geliyorlar.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile böyle tokalaştı.

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 16:27 19.05.2019
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