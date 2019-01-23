Samsun’da kız çocuğunu kaçırmaya çalışan kişiye gözaltı

Olay, dün öğle saatlerinde, İlkadım ilçesine bağlı Kalkancı Mahallesi Tosya Sokak’ta meydana geldi. Evine doğru giden E.Ş. adlı kız çocuğu, kimliği belirsiz kişi tarafından kolundan çekilerek, götürülmek istendi. Küçük kızın direnmesi üzerine şüpheli, olay yerinden kaçtı. Eve giden E.Ş., olayı babası M.Ş.’ye anlattı. Bunun üzerine M.Ş., Gazi Polis Merkezi’ne başvurarak, olayı anlattı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından E.Ş.’yi kaçırmak isteyenin M.K. olduğunu belirledi. Ekipler, M.K.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HASTANEYE YATIRILDI

Samsun’da, E.Ş. (11) adlı kız çocuğunu kaçırmaya çalışan ve ihbar üzerine polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan M.K., akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırıldı. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen M.K.’nin hastanede akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığı araştırılıyor.

DHA