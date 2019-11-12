Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Samsun’da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 3 ağır yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

21:53 -
Haberler Gündem
Samsun’da minibüs aydınlatma direğine çarptı: 3 ağır yaralı

Bilal Uysal (43) idaresindeki 55 KN 251 plakalı minibüs, Miliç mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtakiler Hacer Yavaş (40) ve Aysel Uysal (38) ağır yaralandı. Sağlık ekipleri, Bilal Uysal ve Hacer Yavaş’ı Terme Devlet Hastanesine, Aysel Uysal’ı ise Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sürücü Uysal, yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesine sevk edildi. AA

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more