Samsun’da Yılmaz Özdil izdihamı

Yılmaz Özdil’in, Karadeniz 5. Kitap Fuarı’ndaki Kırmızı Kedi Yayınevi’nin düzenlediği imza günü, her şehirde olduğu gibi Samsun’da da büyük ilgi gördü.

Samsunlu kitapseverler, sabah erken saatlerden itibaren fuara akın etti.

İmza günü saatinden çok daha önce sıraya giren Özdil okurları, uzun süre beklemeyi göze alarak kitaplarını Özdil’e imzalattı.

Kitap Fuarında uzun kuyruklar oluşturan Özdil okurları, kitaplarını imzalattıktan sonra yazarımızla anı fotoğrafı da çektirdi.

Yılmaz Özdil'in “Mustafa Kemal'i anlatmak boynumuzun borcudur” dediği, 10 yıllık araştırma sırasında 7 bin sayfa not tutarak yazdığı kitabı “Mustafa Kemal”, 520 sayfadan oluşuyor. Kitap, Mustafa Kemal’in Osmanlı ordusunda görevli bir askerken 1.Dünya Savaşı’nda görev aldığı Çanakkale cephesinde olmak üzere sosyal hayatta gerçekleştirdiği reformları ele alırken, gündelik hayatından da kesitler sunuyor.