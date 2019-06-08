Samsun’da yüzde 25’lik su zammı mahkemelik oldu

Samsun Barosu avukatlarından ve CHP İlkadım ilçesi eski başkanı Arzu Sabuncu, suya yapılan zamma karşı hukuk mücadelesi başlattı. Sabuncu, içme suyunun yaşam hakkı olduğunu ve belediyelerin bunu en düşük maliyetlerle sağlayıp, vatandaşa ulaştırması gerektiğini ifade ederek, suyu para kazanma aracı olarak görmenin belediyecilikle bağdaşmadığını söyledi.

HÜKÜMET SÜREKLİ UYARIYOR

Türkiye’de birçok belediyenin halka ucuz su ulaştırarak örnek uygulamalar yaptığını ifade eden Sabuncu, “Samsun’da yapılan zam, hayatın ve piyasa ekonomik koşullarının gerçekleriyle örtüşmüyor. Kaldı ki, hükümet enflasyonla mücadele kapsamında fahiş ücretlendirmelerle ilgili sürekli uyarı yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Zam yaparak fırsatçılık yapanları da oldukça ağır eleştiriyor. Hazine Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadeleye herkesin katkı vermesini istiyor. Bu ne şimdi? Nerede tek haneli enflasyon?” diye konuştu.

BU ZAM, YENİ ZAMLARI KÖRÜKLER

31 Mart seçimleri öncesi, suda yüzde 15 indirim yapılarak kamuoyunun aldatıldığını öne süren

Sabuncu, “SASKİ’nin ve dolayısıyla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bu orantısız zamma onay vermesi yanlıştır. Vatandaşın su kullanım hakkını yüksek ücretlendirmeleriyle kısıtlamadır. Zaten daha 5 ay önce indirim yapılmışken, yüzde 25 zam haksızlığı ortaya koyuyor. Zam çok hakkaniyetsizdir. Sayaç okuma bedeli ise zaten yüzde 150 ile kabul edilemez. Türkiye gerçekleri bunlar değil” ifadelerini kullandı.

Avukat Sabuncu, Tüketici Hakları Mahkemesi’ne dava açacağını dile getirdi.