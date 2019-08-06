Samsun’daki ‘mavi bayraklı’ plaja pis su akıtıldı

Yaz aylarında yerli ve yabancı pek çok turistin akın ettiği mavi bayraklı Atakum plajına, borulardan çamurlu ve pis kokulu su boşaltılması vatandaşların tepkisini çekti.

SASKİ'DEN AÇIKLAMA

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) konuyla ilgili olarak “Arızalı pompa nedeniyle kısa süreli atık su denize deşarj edildi. Sorun kısa sürede çözüldü. Denize kanalizasyon akmıyor” açıklaması yapıldı.

BELEDİYE: KANALİZASYON DEĞİL ATIK SU

Tepkiler üzerine SASKİ, denize kanalizasyon akıtılmadığını belirterek, “1 Ağustos tarihinde Çobanlı Mevkisi’nde bulunan atık su terfi sisteminde oluşan arıza neticesinde, arızalı pompaların sökülmesi ve yedek pompanın montajı aşamasında iş güvenliğini temin etmek üzere emme haznesinde bulunan atık su geçici bir süre için denize deşarj edilmiştir. Aynı gün öğle saatlerinde sorun çözülerek yedek sistem devreye alınmıştır. Sahil hattı boyunca hiç bir bölgede atık suların denize dökülmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“SORUN ÇÖZÜLDÜ”

Açıklamada, bölgede arızalı pompalar nedeniyle kısa süreli atık suyun denize deşarj edildiği belirtilerek, “Sorun en kısa sürede çözüldü. Denize kanalizasyon akması söz konusu değil. 220 dönümlük bir alan içerisinde yer alan tesis atık suları arıtarak 2,5 kilometre açık denize deşarj etmektedir. SASKİ olarak sahillerimizi ve denizimizi atık sudan korumaya devam ediyoruz” denildi.

“SASKİ İNSANLARLA DALGA GEÇİYOR”

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Mehmet Özdağ, SASKİ’nin yaptığı açıklamayla insanlarla dalga geçtiğini belirterek, “Bahaneler uydurarak plajlarımıza kanalizasyon atığının deşarj edilmesi ne sebeple olursa olsun affedilemez. Sorumlular hakkında gerekli idari soruşturma derhal başlatılmalıdır” dedi.