Samsun’daki su zammı tartışması AKP’yi karıştırdı

Samsun’da suya yapılan yüzde 25’lik zammın görüşüldüğü belediye meclisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in, “SASKİ zarar ediyordu” diyerek eski Başkan Zihni Şahin döneminde yapılan yüzde 15 indirimi eleştirmesine Şahin'den yanıt gecikmedi. Samsun'daki su tartışmasına SASKİ eski müdürü Kamil Demircioğlu katıldı.

AYNI PARTİDE HİZMET ETTİK

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Zihni Şahin, “Ben dönemimde önce suya her ay yapılan otomatiğe bağlanmış olan zammı iptal ettim. Daha sonra suda yüzde 15 indirim yaptık. Yüzde 40 engelli raporu olan vatandaşlarımız için suyu yüzde 50 indirimli kullanmalarını sağladık. Aynı siyasi partide milletimize hizmet etme makamında olanlar ve o makamlarda hizmetlerde bulunmuş olanların yapılanları, hizmetleri ve tercihlerini eleştirmesi, doğruydu veya yanlıştı diye konuşmaları uygun değildir” ifadelerini kullandı.

MAKAM DÜŞÜNCEMİZ YOKTU

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki hükümetimizin başlattığı Enflasyonla Topyekun Mücadele’ye imkanlarımız doğrultusunda katkı verdik ve halkımızın yanında olduk” diyen Zihni Şahin, şunları söyledi: “Ulaşım fiyatlarımıza zam yapmadık. Bizim derdimiz para kazanmak değildi. Koltuk ve makam düşüncemiz asla olmadı. Aday gösterilmeyeceğimizde belli olmuştu. Seçimlerle alakalı bir durum yoktu. SASKİ gelir elde eden bir kurum ayrıca yatırımcı bir kuruluştur. Su ücretlerindeki indirim bir zarar olarak nitelendirilmemelidir. İndirim ile 1 milyon 350 bin insanımızın yanında olursunuz.”

SASKİ ESKİ MÜDÜRÜ KAYIP SUYU BELEDİYE KULLANIYOR

SASKİ’de uzun yıllar genel müdürlük görevini yürüten ve geçen ay emekli olan Kamil Demircioğlu, Ocak ayında yapılan indirimlerden dolayı SASKİ’nin zarar ettiği ve zammın sebebin de kayıp kaçak su olduğu yolundaki iddialarına yanıt verdi. Samsun’da kayıp kaçak suyun yüzde 35 değil, yüzde 8 olduğunu dile getiren Demircioğlu, “Benim dönemimde SASKİ zarar etmiyordu. Biz suyu indirince 3.18 olmuştu ve suyu ucuz satan iller arasına girmiştik. Bizim dönemimiz için zarar etti dedikleri indirimdi. İndirimi kaldırmak içinde sanırım zarardaydı dediler.308 milyon TL birleşmelerden gelen borç vardı. 178 milyonunu ödedik. Merkezde kayıp kaçak yüzde 35 değil, sadece yüzde 8. Gerisini belediyeler kullanıyor ve faturalandırılmıyor. Dolayısıyla o su bedeli vatandaşa yükleniyor” ifadelerini kullandı.