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Samsun’dan gölete giren 3 çocuk boğuldu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, kendilerinden bir süredir haber alınamayan ve serinlemek için gölete girdiği belirlenen, yaşları 15 ile 17 arasında değişen 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

23:33 -
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Samsun’dan gölete giren 3 çocuk boğuldu

Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşları 15 ile 17 arasında olan amca çocukları Adem Besler, Giray Besler ve Turan Besler, sıcak havadan bunalarak gölete girdi.

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Yakınları, bir süre sonra eve dönmeyen çocukların kıyafetlerini gölet kenarında buldu. Çocuklara ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuklar için gölette arama çalışması başlatıldı.

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Yapılan çalışma sonucunda Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı Kurbağa Adamlar tarafından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan çocukların cenazeleri otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  DHA

Son güncelleme: android-time 23:39 31.07.2019
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