Samsun’nu sel vurdu! Samsun-Ordu yolu dereye döndü

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağışlar, Samsun'un doğu ilçelerini de olumsuz etkiledi. Özellikle Salıpazarı, Terme ve Çarşamba'nın kırsal mahalleleri selden etkilendi. Terme'de şehir merkezindeki dükkanlar ve evler 1 metreye kadar su altında kaldı. sel felaketi bölgede hayatı felç etti. İlçede sular tamamen kesilirken, bir bölümüne ise elektrik verilemiyor. İçme suyunu tankerlerle karşılamaya çalışan vatandaşlar, selin oluşturduğu yaraları da sarmaya çalışıyor.

Samsun-Ordu kara yolunu kayık yüzüyor

Sel suları Karadeniz Sahil Yolu'nda da ulaşımda aksamaya yol açtı. Terme ilçesinde sel sularının Samsun-Ordu kara yolunu kaplaması nedeniyle araçlar uzun konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşların ise yolda tekne ile kürek çekerek ilerlemesi dikkat çekti. Yetkililer, vatandaşların mecbur kalmadıkça Terme ilçesinin Samsun-Ordu yönüne ve Ordu-Samsun yönüne yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

Salıpazarı’nda dün etkili olan şiddetli yağmur sonrası sel meydana geldi. Selde 2 kişi hayatını kaybederken, bölgede metrekareye 140 kilogram yağış düştü. İlçe merkezinde binaların zemin ve giriş katlarında su baskınları oldu. Salıpazarı Devlet Hastanesi’nin zemin katı da sel sularından hasar gördü. Sel anında ilçede mahsur kalan 6 kişi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı helikopteriyle kurtarıldı. Yeşil Dere’nin taşması sonucu ilçede birçok yol ve köprü hasar görürken, bazı bölgelerde küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.

İş makineleriyle çalışma başlatıldı

Meteorolojinin uyarısı doğrultusunda, gece boyunca bölge sakinleri, hoparlörlerden yapılan anonslarla olası sel ve taşkın riskine karşı uyarılırken, dere kenarından uzak durmaları istendi. Selin vurduğu ilçede sağanak, gece saatlerinde de etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı bölgelerde yeni taşkınlar meydana geldi. Köprüleri aşan sel sularıyla ormandan ağaç parçaları ilçete taşındı. Salıpazarı’nda bazı kişiler, kışlık yakacakları için dere kenarında biriken ağaç parçalarını topladı. Sel suları ve çamurla kaplanan yolların açılması için bölgede iş makineleriyle çalışmalar başlatıldı.

Fındık bahçeleri zarar gördü

Öte yandan bölgede yoğun olarak bulunan fındık bahçeleri de heyelanlar nedeniyle zarar gördü. Bahçelerde hasat edilip, kurutulma sürecinde olan fındıklar, sel sularıyla derelere aktı. Fındık bahçesinde heyelan meydana geldiğini anlatan Hatice Keskin, “Fındık bahçelerimiz zarar gördü. 6- 7 tonluk bahçem fındığıyla beraber gitti. Heyelan oldu ve bahçem yerinde yok. Senede bir fındığımızı bekliyoruz. Başka kazancımız yok. Devletimizin bize yardım etmesini istiyorum. Zararımız çok büyük. Hasat için fındık daldan yere düşmüştü. Yerden fındığı toplayacaktık. Sel sularıyla birlikte yerden toplanacak bütün fındık da gitti” dedi. Yağmurun gece boyu sürdüğünü ve gece yarısı yeni taşkınların olduğunu dile getiren ilçe sakini Fikret Gül de “Sel sularıyla vatandaşlarımızın fındıkları gitti. Biz de tarlamıza giremedik, motorlarımız rehin kaldı. Yapılan setler yıkıldı. Fındık bahçelerinde çok büyük zarar var. Fındığı toplayamadan sele gitti” diye konuştu.

“Hala ulaşamadığımız birçok köy yolu var”

Samsun'un Terme ilçesi, dün gece etkili olan yağışlar ve Salıpazarı ilçesinden gelen sel sularının da etkisiyle sular altında kaldı. Terme'de ulaşılamayan birçok köy yolu olduğunu ve bazı vatandaşların helikopterler ile güvenli bölgelere taşındığını ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, akşam ve gece etkisini arttırdı. Salıpazarı'ndan ırmağa yoğun sel suyu geldi. Terme merkezinde ve kırsal mahallelerinde su baskınları meydana geldi. Evler, dükkanlar ve ana yollar sel nedeniyle sular altında kaldı. Hala ulaşamadığımız birçok köy yolu var. Fındık mevsimindeyiz. Tarım işçilerini o bölgeden alıp, güvenli bölgelere, spor salonuna yerleştirdik. Kızılay, AFAD battaniye ve çadır yardımında bulundu. Biz de yiyecek içecek yardımında bulunduk. Bir bölgede elektriğimiz yok. Suyumuz ise hiç yok. Temiz su ihtiyacımız var. SASKİ tankerlerle içecek su yardımında bulunuyor. Elektrikle ilgili çalışmalar devam ediyor. Su seviyesi yavaş yavaş çekilmeye başladı” dedi.

“Su seviyesi düşmediğinden müdahaleler yetersiz kalıyor”

Fındık işçilerinin ve tarım ürünlerinin selden oldukça fazla etkilendiğini belirten Başkan Kılıç, “Dün akşam özellikle mahsur kalan yaklaşık 30 tane vatandaşımızı kurtarıp, hastane ve güvenli bölgelere yerleştirdik. Şu anda can kaybı olmaması en büyük sevincimiz. İnsanlarımızın fındık başta olmak üzere, tarım ürünlerinde büyük bir kaybı var. Can kaybı yaşanmadığı için Rabbimize şükrediyoruz. Terme 1 ay önce yaşadığı sel afetinden çok daha güçlü ve sıkıntılı bir afet yaşadı. Terme merkez, Pazar Yeri, Otogar Kavşağı ve sanayide dükkanlar 1 metre suyun altında. Müdahalelerimiz, su seviyesi düşmediği için yeterli gelmiyor. Irmaktaki su seviyesi düştükçe, bölgedeki sular da çekilecektir diye umuyoruz” diye konuştu. Tankerler önünde su kuyruğuna giren vatandaşlar ise yetkililerden bir an önce sıkıntıların çözülmesi konusunda yardım istediler.



500 fındık işçisi tahliye edildi

Terme ilçesinde sağanakla birlikte dereler taştı. İlçede 500 dolayında fındık işçisi sel ve heyelan riski bulunan alanlardan alınarak güvenli bölgelere tahliye edildi. Terme Çayı’nın taşması nedeniyle 2 yaya köprüsü de yıkıldı. Belediye ekipleri, anonslarla bölgede bulunanları ırmak kenarlarından uzak durmaları yönünde uyardı.

‘Çok büyük tehlike yaşadık’

Terme Belediye Başkan Ali Kılıç, “Riskli bölgelerde gerekli önlemleri ivedilikle aldık. 500’e yakın fındık işçimizi bölgelerinden alarak, belediyemiz tarafından tahsis edilen güvenli bölgelere yerleştirdik. Her türlü ihtiyaçlarını belediye olarak karşılıyoruz. Birçok tarım arazimiz sular altında kaldı. Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına hızla başlayacağız. Çok büyük tehlike yaşadık” dedi.