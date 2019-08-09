Sana ceza kestik dediler 500 bin dolar istediler

Operasyon, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. İş adamlarından tehditle para almaya çalışan, zorla tahsilat yapan bazı şüphelileri belirleyen ekipler harekete geçti. Yapılan çalışmalarda tespit edilen 7 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, geçtiğimiz Salı günü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

“500 BİN DOLAR CEZA KESTİK”

İddiaya göre, çökertilen çete üyeleri, 24 Nisan'da bir iş adamından tahsilat yapmaya çalıştı. Polisin tespitine göre, Çekmeköy'de tekstil firması bulunan Yusuf A., ayrıldığı ortağı Adnan Ö. ile alacak-verecek sebebiyle husumet yaşadı. Borcu olan Adnan Ö., çeteye giderek kendisine yardım etmelerini istedi. Bunun üzerine şebeke üyesi 7 kişi, Yusuf A.'nın iş yerinin önüne gitti. Şüphelilerden biri Yusuf A.'yı arayarak, “Seninle görüşmemiz gerek. Sana ceza kestik 500 bin Dolar ödeyeceksin. Hemen iş yerine gel” dedi. Yusuf A., görüşmeyi sonlandırmasının ardından, telefonundaki programı açarak iş yeri kameralarına baktı. Görüntülerde işyerinin önünde 7-8 kişi beklediğini görünce, tekstil firmasına gitmedi.

“EŞİNE ZARAR VERİRİZ”

Yusuf A.'nın gelmediğini gören çete üyeleri iş adamını yeninden telefonla arayarak tehditler savurmaya başladı. Çete, “Eşine çocuklarına ve sana zarar veririz” diyen çete üyelerinin tehditleri sebebiyle, iş yerine uğramayan Yusuf A., iş yerine bir süre uğramadı. Şebeke üyelerinin işyeri önünde beklediği anların görüntüleri de, polis ekiplerince delil olarak alındı.

İŞ ADAMINI DARP ETTİLER

Araştırmalarda şebekenin başka bir iş adamını daha tehdit ettiği ortaya çıktı. İddiaya göre, akaryakıt istasyonu hissedarı olan Hamit K., borçlu olduğu bir kişiye çek yazdı. Borcunun önemli bir kısmını ödeyen Hamit K. 60 bin liralık çeki ödeyemedi. Alacaklı olan kişi ise, tahsilat için çeteyi tuttu. Şebeke üyeleri, 26 Ocak 2019'da Hamit K.'nın ofisinin bulunduğu akaryakıt istasyonundaki ofise gittiler. 60 bin liralık borca karşılık 500 bin lira isteyen çete üyeleri, iş adamını darp ederek tehditler savurdu. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

ÇETE ELEBAŞI CEZAEVİNDEKİ AVUKAT

İki iş adamını da tehdit ettikleri iddia edilen şebeke üyeleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ELEBAŞI AVUKAT TUTUKLANMIŞTI

Çete üyelerinin, geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'da eş zamanlı operasyonla çökertilen ve 21 üyesi tutuklanan bir suç örgütü ile bağlantılı oldukları ve birlikte çalıştıkları belirlendi. Çetenin lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat Tolgahan Ç. de operasyonda gözaltına alınarak tutuklanmıştı.