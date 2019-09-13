Sanat camiasından, ailelerin HDP önündeki eylemine destek

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığını iddia eden ailelerin eylemi 11'inci gününe girdi. Ailelerin eylemine bugün sanat dünyasının ünlü isimleri katılarak destek verdi.

Yeşilçam sanatçılarından Hülya Koçyiğit ile ses sanatçıları Gülben Ergen, Yavuz Bingöl, Muazzez Ersoy, Cengiz Kurtoğlu ile sanatçılar Hazım Körmükçü, Hasan Kaçan, İskender Pala ve yazar Özhan Eren oturma eylemindeki aileleri ziyaret ederek yanlarında oldukları mesajı verdi. Sanatçılar annelerle bir süre sohbet ederken kayıp çocukların fotoğraflarını taşıdı.

‘YAVUZ BİNGÖL: SİLAHLARI BİR MEYDANDA YAKIN

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Yavuz Bingöl, çocuklarının annelerini daha fazla ağlatılmaması gerektiğini söyledi.

Bingöl, “Annelerinizi daha fazla üzmeyin ağlatmayın, gelin bu acıyı dindirin, bitirin, anneler evlatlarına sarılmak ister, öpmek ister, koklamak ister. Silahları bir meydanda yakın gelin annelerinizin gözyaşlarını tek tek toplayın. Bu acıyı bitirin gelin annenizin sinesine Allah'a anneye sığının ve bu kötülükten büyük yanlıştan vazgeçin dönün. Biz de onların evlatlarının yerini alamayız ama acılarına ortak olmak için bugün buraya hep birlikte geldik. İnşallah hepsi sağ salim evlerine ailelerine kavuşurlar. İnşallah herkes destek olmaya gelirler'' dedi.

GÜLBEN ERGEN: ANNENİN FERYADININ KARŞISINDA HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ

Ses sanatçısı Gülben Ergen ise, ziyaretlerinde annelerin kendilerini daha güçlü hissettiğini gördüklerini söyledi.

Ergen, ‘'Gördük ki kendilerini daha güçlü hissettiler. Bir annenin içi yanıyorsa, feryat ediyorsa o feryadın karşısında hiçbir güç duramaz. Anneler çığlık atıyorlar, artık bitsin diyorlar. Dün burada hain mayınlar patlamış, cenazeye gittik insanlar perişan bitmeyecek bu, barışın, kardeşliğin, birliğin günüdür. Allah sizi evlatlarınıza kavuştursun. Siz hepimizden daha güçlüsünüz sizin karşısında hiçbir güç duramayacak, siz kazanacaksınız, anneler kazanacak'' diye konuştu.

HÜLYA KOÇYİĞİT: AİLELERİN DİRENİŞİNE BÜTÜN TÜRKİYE SAYGI DUYUYOR

Yeşilçam sanatçısı Hülya Koçyiğit ise yüreği yanan bu insanların yanında yer almak istediğini söyledi.

Koçyiğit, “Onlar bir çığlık attılar evlatlarımızı istiyoruz diye, bunu bütün dünya duysun. Bu çığlığı duysunlar, bu direnişe saygı göstersinler. İnşallah evlatlarına kavuşurlar, bütün dileğim bu. Onların direnişlerine bütün Türkiye saygı duyuyor. Herkes Diyarbakır'a gelmeyebilir ama bütün kalbiyle bu annelerin acısının yanında yer alıyor. Sadece sanatçılara seslenmek yeterli değil, ben inanıyorum bütün anneler, babalar, yürekleri yanarak çığlık atan bir direnişe geçen bu harekete saygı duyuyorlar ve destekliyorlar'' şeklinde konuştu.

HAZIM KÖRMÜKÇÜ: İÇİMİZ ACIDIĞI İÇİN BURADAYIZ

Oyuncu Hazım Körmükçü, annelerin yüreklerinin burkulduğunu dile getirerek, onların dertlerine, hasretlerine, özlemlerine bir nebze de olsa derman olabilmek için geldiklerini aktardı.

“Üzülmemek elde değil çünkü benim de çocuklarım var. Empati kurduğunuz zaman milyonlara ulaşması lazım sesimizin, çünkü anne olmak çok kutsal bir görev. Devlet büyüklerimiz bu konuda hassasiyetle yaklaşıyorlar.” ifadesini kullanan Körmükçü, annelerin çocuklarına kavuşmasını diledi.

Terörü lanetlediğini, kötülükle hiçbir yere ulaşamayacaklarını anlatan Körmükçü, şöyle devam etti: “Sevgi muhakkak kazanacak. Sanatçılığı bir kenara bırakın, insan olarak buradayız. İnsan olarak içimiz acıdığı için buradayız. İnşallah derdimizi, tasamızı duyması gerekenler duyar ve en kısa zamanda çözüme ulaşır. Onları mutlu görmek istiyoruz.”

MUAZZEZ ERSOY: DUALARIMIZ ANNELERİMİZLE

Muazzez Ersoy da annelerin duygularına, feryatlarına ortak olmak amacıyla burada olduklarını, anne oldukları için onların hissettiği acıyı ve duyguyu çok iyi bildiklerini belirtti.

Annelerin evlatlarına kavuşması dileğinde bulunan Ersoy, “Bir an önce güzel şekilde kavuşmalarını, yuvalarında yavrularıyla mutlu mesut yaşamalarını istiyoruz. Dualarımız annelerimizle. Onların feryadının duyulması adına bizler de onlara destek olmak için buradayız. Burada olduğum için de çok mutluyum.” dedi.

HASAN KAÇAN: ONLARIN GÖZÜNÜ KORKUTMAK İÇİN DÜN İĞRENÇ BİR KATLİAMA İMZA ATTILAR

Hasan Kaçan ise günlerdir annelerin çığlığını sosyal medyada paylaştıklarını aktararak, burada onlarla bir araya gelince, gözlerindeki yaşı, seslerindeki titremeyi görünce üzüntü ve öfkelerinin arttığını dile getirdi.

Sanatçıların ziyaretinin, annelere moral olmasını dileyen Kaçan, “Bu çığlık katlana katlana, dalga dalga büyür de sonunda inşallah bu hain terör örgütünün elinden, alçak PKK’nın elinden evlatlarını alırlar. Onların gözünü korkutmak için dün iğrenç bir katliama imza attılar. Ancak güçleri zavallı insanlara yetiyor. Eli silahsız köylü kardeşlerimize güçleri yetiyor. Lanet olsun teröre, PKK’ya. İnşallah anneler evlatlarını bağırlarına basarlar. Onlarla sarılıp hasret giderirler.” ifadesini kullandı.

Sanatçılar, daha sonra annelerle bir süre sohbet edip bölgeden ayrıldı.

AJANSLAR