Sanatoryum şarkısı kimindir? (26 Mart Hadi ipucu sorusu)

Hadi ipucu sorusu bu akşam müzikten geldi. Instagram hesabından yayınlanan soru şöyle açıklandı: “Müzik Gecesi bu akşam 20.30’da. Bugünkü sorumuz 20 yılı aşkın süredir müzik sektöründe bulunan bir sanatçımız hakkında. Dört yıllık aranın ardından onuncu stüdyo albümünü çıkaran bu isim rock müziğin önde gelen isimlerinden biri. Peki, albümde en dikkat çeken parça; albümün çıkış şarkısı olan Sanatoryum desek?”

SANATORYUM ŞARKISI KİMİNDİR?

CEVAP: FERİDUN DÜZAĞAÇ

Feridun Düzağaç yeni albümünü şöyle anlattı: “Bu albüm, dört yıl arayı da anlatan, uzun bir suskunluğu anlatan tam bir imece albüm oldu. İçinde ilk defa çok az sayıda FD şarkısı var. Gerçek anlamda beni yeniden yazmak konusunda cesaretlendiren müzisyen dostlarımın benim için yazdıkları şarkılar var. Şarkı ver de albüm yapalım ilişkisi değildi.”