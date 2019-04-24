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Sancaktepe TEM otoyolunda zincirleme kaza: 4 yaralı

Sancaktepe TEM otoyolunda seyir halindeki 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

20:08 -
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Kaza, TEM Otoyolu Samandıra Mevkii’nde meydana geldi. Pendik istikametinden Ümraniye istikametine seyir halinde olan 3 araç, bilinmeyen nedenle birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. DHA

Son güncelleme: android-time 20:25 24.04.2019
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