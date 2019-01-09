Sancaktepe’deki bombalı saldırının cezası belli oldu

İstanbul Sancaktepe'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, 6'sı asker 9 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin davada 2 sanığa ayrı ayrı ağrlaştırılmış müebbet ve 154 yıl hapis cezası verildi.

Sancaktepe’de 12 Mayıs 2016 tarihinde İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası’nda görevli askeri personele yönelik, sivil servis aracıyla kışladan çıktıktan sonra bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 6’sı asker 9 kişi yaralandı.

Olaya ilişkin bombalı saldırıyı gerçekleştiren İrfan Kılıç ile ona yardım ettiği belirtilen 5 kişi hakkında dava açıldı. Anadolu Adliyesi’nde görülen dava, daha sonra Çağlayan’daki terör davalarına bakan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Burada yapılan yargılama sonucu mahkeme davayı karara bağladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İrfan Kılıç ile Mehmet Akif Uslu hakkında, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Bombalamak suretiyle öldürmeye teşebbüs etme” ve “Tehlikeli madde bulundurmak” suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 154’er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme sanıklara ayrıca 40 bin TL adli para cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme, diğer 3 sanık hakkında eylemi gerçekleştirdiklerine dair yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatlerine hükmetti. Firari sanık Osman Gülen’in ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.