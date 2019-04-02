Sandığımda hangi partiye ne kadar oy çıktı? İstanbul seçim sonuçları (31 Mart 2019 yerel seçimleri)

Yerel seçim sonuçları heyecan içinde bekleniyordu ve resmi olmayan rakamlar paylaşıldı. Seçim sonuçlarının en çok merak edildiği il İstanbul oldu, CHP ve AKP adaylarının kıyasıya rekabeti sonucu resmi olmayan rakamlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu önde görünüyor. İşte seçim sonuçları ve sandık sorgulama ekranı…





KAYYUM BULUNAN 10 İLDE DURUM



2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Doğu ve Güneydoğu'daki 10 ilde seçimi kazandıktan sonra terör soruşturmaları nedeniyle belediye başkanları görevden alındı. Kayyum atanan 10 ilde gerçekleştirilen seçimlerde HDP 5 koltuğun sahibi oldu. 4 koltuk ise Cumhur İttifakı'ndan seçime katılan 3'ü AK Parti'li ve 1'i de MHP'li olan adayların oldu.

Kayyum adanan diğer il olan Tunceli'de ise TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.

EN ÇOK BAŞKANLIĞI CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI



Resmi olmayan sonuçlara göre 78 ilde en çok başkanlığı 23 il ile Cumhur İttifakı kazandı. İttifak dışında AK Parti 19 ilde, MHP ise 10 ilde rakiplerini geride bıraktı.

Millet İttifakı ise 18 ilde seçimin galibi oldu. Millet İttifakı'nın seçimlere bağımsız katıldığı illerde ise sadece CHP ardahan'da kazandı. İYİ Parti ise herhangi bir ilde kazanamadı.

HDP 6 İLDE KAZANDI

Geçen yerel seçimlere Demokratik Bölgeler Partisi çatısı altında giren HDP ise bu kez aynı başarıyı yakalayamadı. HDP 6 ilde başkanlığı kazandı.

TUNCELİ'DE TKP'Lİ MAÇOĞLU DÖNEMİ

Seçimin bir kazananı da Tunceli'de TKP'li aday Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. Daha önce Tunceli'nin Ovacık İlçe Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Maçoğlu, HDP adayı Nurşat Yeşil ile girdiği yarışın kazananı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 3 dolayında oy farkı ile başkanlık koltuğunu oturdu.