Sandığımda hangi partiye ne kadar oy çıktı? İstanbul seçim sonuçları (31 Mart 2019 yerel seçimleri)

Yerel seçim sonuçları heyecan içinde bekleniyordu ve resmi olmayan rakamlar paylaşıldı. Seçim sonuçlarının en çok merak edildiği il İstanbul oldu, CHP ve AKP adaylarının kıyasıya rekabeti sonucu resmi olmayan rakamlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu önde görünüyor. İşte seçim sonuçları ve sandık sorgulama ekranı…
|İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Ekrem İmamoğlu
|CHP
|4.170.418
|% 48,79
|Binali Yıldırım
|AK Parti
|4.146.938
|% 48,52
|Necdet Gökçınar
|Saadet Partisi
|103.300
|% 1,21
|Diğer
|52.478
|% 0,61
|DSP
|30.771
|% 0,36
|BTP
|27.232
|% 0,32
|DP
|23.852
|% 0,28
|Vatan Partisi
|19.488
|% 0,23
|TKP
|10.495
|% 0,12
|ÖZGE AKMAN
|2.450
|% 0,03
|DOĞAN DUMAN
|2.004
|% 0,02
|AYSEL TEKEREK
|1.521
|% 0,02
|LÜTFÜ YILMAZ
|905
|% 0,01
|MEHMET YILDIZ
|661
|% 0,01
|MUHAMMET ALİ CANCA
|577
|% 0,01
|VEDAT ÖZTÜRK
|550
|% 0,01
|AHMET ÇÖRDÜK
|526
|% 0,01
|HÜSEYİN KARABULUT
|526
|% 0,01
|MEHMET CELAL BAYKARA
|452
|% 0,01
|GÜLDES ÖNKOYUN
|444
|% 0,01
|FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
|418
|% 0,00
|ALİ RIZA KANSIZ
|393
|% 0,00
|DURSUNALİ BACIOĞLU
|332
|% 0,00
|ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL
|332
|% 0,00
|HALEF ALP
|329
|% 0,00
|BURAK KADIOĞLU
|328
|% 0,00
|HAZER ORUÇ KAYA
|303
|% 0,00
|ABDULCELİL GÜLAP
|288
|% 0,00
|HASAN ATASOY TORUN
|286
|% 0,00
|BURHAN EROL
|271
|% 0,00
|MEMET ALİ AYDOĞMUŞ
|256
|% 0,00
|SEÇKİN İLKER
|206
|% 0,00
|ORUÇ KARACIK
|190
|% 0,00
|Ankara İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Mansur Yavaş
|CHP
|1.661.857
|% 50,92
|Mehmet Özhaseki
|AK Parti
|1.537.354
|% 47,11
|Mesut Doğan
|Saadet Partisi
|34.177
|% 1,05
|Haydar Yılmaz
|DSP
|9.924
|% 0,30
|Vatan Partisi
|7.156
|% 0,22
|BTP
|5.573
|% 0,17
|TKP
|4.629
|% 0,14
|Diğer
|2.761
|% 0,08
|SABİT TEKİN
|750
|% 0,02
|MEHMET HOŞOĞLU
|612
|% 0,02
|MERİÇ MEYDAN
|505
|% 0,02
|MEHMET CERİT
|440
|% 0,01
|RECEP GÖKYER
|415
|% 0,01
|İzmir İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Tunç Soyer
|CHP
|1.549.032
|% 58,08
|Nihat Zeybekci
|AK Parti
|1.031.134
|% 38,66
|Saadet Partisi
|30.178
|% 1,13
|DSP
|20.526
|% 0,77
|DP
|11.588
|% 0,43
|Vatan Partisi
|9.576
|% 0,36
|TKP
|8.264
|% 0,31
|BTP
|3.958
|% 0,15
|Diğer
|2.526
|% 0,09
|İBRAHİM DEMİR
|954
|% 0,04
|DENİZ TÜTMEZ
|862
|% 0,03
|YALÇIN YANIK
|646
|% 0,02
|ALİ İHSAN ERDENİLGEN
|412
|% 0,02
KAYYUM BULUNAN 10 İLDE DURUM
2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Doğu ve Güneydoğu'daki 10 ilde seçimi kazandıktan sonra terör soruşturmaları nedeniyle belediye başkanları görevden alındı. Kayyum atanan 10 ilde gerçekleştirilen seçimlerde HDP 5 koltuğun sahibi oldu. 4 koltuk ise Cumhur İttifakı'ndan seçime katılan 3'ü AK Parti'li ve 1'i de MHP'li olan adayların oldu.
Kayyum adanan diğer il olan Tunceli'de ise TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.
EN ÇOK BAŞKANLIĞI CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI
Resmi olmayan sonuçlara göre 78 ilde en çok başkanlığı 23 il ile Cumhur İttifakı kazandı. İttifak dışında AK Parti 19 ilde, MHP ise 10 ilde rakiplerini geride bıraktı.
Millet İttifakı ise 18 ilde seçimin galibi oldu. Millet İttifakı'nın seçimlere bağımsız katıldığı illerde ise sadece CHP ardahan'da kazandı. İYİ Parti ise herhangi bir ilde kazanamadı.
HDP 6 İLDE KAZANDI
Geçen yerel seçimlere Demokratik Bölgeler Partisi çatısı altında giren HDP ise bu kez aynı başarıyı yakalayamadı. HDP 6 ilde başkanlığı kazandı.
TUNCELİ'DE TKP'Lİ MAÇOĞLU DÖNEMİ
Seçimin bir kazananı da Tunceli'de TKP'li aday Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. Daha önce Tunceli'nin Ovacık İlçe Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Maçoğlu, HDP adayı Nurşat Yeşil ile girdiği yarışın kazananı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 3 dolayında oy farkı ile başkanlık koltuğunu oturdu.
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