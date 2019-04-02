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Sandığımda hangi partiye ne kadar oy çıktı? İstanbul seçim sonuçları (31 Mart 2019 yerel seçimleri)

Seçim sonuçlarının ardından seçmenlerin en çok merak ettiği sandığımda hangi parti ne kadar oy aldı sorusu oldu. Güncel seçim sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılırken resmi olmayan sonuçlara göre başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere seçim sonuçlar ve oy oranları ortaya çıktı. Ayrıca resmi olmayan sonuçlara göre ise CHP seçim sistemi üzerinden sandık sorgulama yapılabiliyor.

15:07 -
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Sandığımda hangi partiye ne kadar oy çıktı? İstanbul seçim sonuçları (31 Mart 2019 yerel seçimleri)

Yerel seçim sonuçları heyecan içinde bekleniyordu ve resmi olmayan rakamlar paylaşıldı. Seçim sonuçlarının en çok merak edildiği il İstanbul oldu, CHP ve AKP adaylarının kıyasıya rekabeti sonucu resmi olmayan rakamlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu önde görünüyor. İşte seçim sonuçları ve sandık sorgulama ekranı…

İstanbul İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Ekrem İmamoğlu CHP CHP 4.170.418 % 48,79
Binali Yıldırım AK Parti AK Parti 4.146.938 % 48,52
Necdet Gökçınar Saadet Partisi Saadet Partisi 103.300 % 1,21
Diğer Diğer 52.478 % 0,61
DSP DSP 30.771 % 0,36
BTP BTP 27.232 % 0,32
DP DP 23.852 % 0,28
Vatan Partisi Vatan Partisi 19.488 % 0,23
TKP TKP 10.495 % 0,12
ÖZGE AKMAN ÖZGE AKMAN 2.450 % 0,03
DOĞAN DUMAN DOĞAN DUMAN 2.004 % 0,02
AYSEL TEKEREK AYSEL TEKEREK 1.521 % 0,02
LÜTFÜ YILMAZ LÜTFÜ YILMAZ 905 % 0,01
MEHMET YILDIZ MEHMET YILDIZ 661 % 0,01
MUHAMMET ALİ CANCA MUHAMMET ALİ CANCA 577 % 0,01
VEDAT ÖZTÜRK VEDAT ÖZTÜRK 550 % 0,01
AHMET ÇÖRDÜK AHMET ÇÖRDÜK 526 % 0,01
HÜSEYİN KARABULUT HÜSEYİN KARABULUT 526 % 0,01
MEHMET CELAL BAYKARA MEHMET CELAL BAYKARA 452 % 0,01
GÜLDES ÖNKOYUN GÜLDES ÖNKOYUN 444 % 0,01
FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU 418 % 0,00
ALİ RIZA KANSIZ ALİ RIZA KANSIZ 393 % 0,00
DURSUNALİ BACIOĞLU DURSUNALİ BACIOĞLU 332 % 0,00
ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL ÖZKAN MUSTAFA KÜÇÜKKURAL 332 % 0,00
HALEF ALP HALEF ALP 329 % 0,00
BURAK KADIOĞLU BURAK KADIOĞLU 328 % 0,00
HAZER ORUÇ KAYA HAZER ORUÇ KAYA 303 % 0,00
ABDULCELİL GÜLAP ABDULCELİL GÜLAP 288 % 0,00
HASAN ATASOY TORUN HASAN ATASOY TORUN 286 % 0,00
BURHAN EROL BURHAN EROL 271 % 0,00
MEMET ALİ AYDOĞMUŞ MEMET ALİ AYDOĞMUŞ 256 % 0,00
SEÇKİN İLKER SEÇKİN İLKER 206 % 0,00
ORUÇ KARACIK ORUÇ KARACIK 190 % 0,00

Ankara İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Mansur Yavaş CHP CHP 1.661.857 % 50,92
Mehmet Özhaseki AK Parti AK Parti 1.537.354 % 47,11
Mesut Doğan Saadet Partisi Saadet Partisi 34.177 % 1,05
Haydar Yılmaz DSP DSP 9.924 % 0,30
Vatan Partisi Vatan Partisi 7.156 % 0,22
BTP BTP 5.573 % 0,17
TKP TKP 4.629 % 0,14
Diğer Diğer 2.761 % 0,08
SABİT TEKİN SABİT TEKİN 750 % 0,02
MEHMET HOŞOĞLU MEHMET HOŞOĞLU 612 % 0,02
MERİÇ MEYDAN MERİÇ MEYDAN 505 % 0,02
MEHMET CERİT MEHMET CERİT 440 % 0,01
RECEP GÖKYER RECEP GÖKYER 415 % 0,01

İzmir İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Tunç Soyer CHP CHP 1.549.032 % 58,08
Nihat Zeybekci AK Parti AK Parti 1.031.134 % 38,66
Saadet Partisi Saadet Partisi 30.178 % 1,13
DSP DSP 20.526 % 0,77
DP DP 11.588 % 0,43
Vatan Partisi Vatan Partisi 9.576 % 0,36
TKP TKP 8.264 % 0,31
BTP BTP 3.958 % 0,15
Diğer Diğer 2.526 % 0,09
İBRAHİM DEMİR İBRAHİM DEMİR 954 % 0,04
DENİZ TÜTMEZ DENİZ TÜTMEZ 862 % 0,03
YALÇIN YANIK YALÇIN YANIK 646 % 0,02
ALİ İHSAN ERDENİLGEN ALİ İHSAN ERDENİLGEN 412 % 0,02

KAYYUM BULUNAN 10 İLDE DURUM

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Doğu ve Güneydoğu'daki 10 ilde seçimi kazandıktan sonra terör soruşturmaları nedeniyle belediye başkanları görevden alındı. Kayyum atanan 10 ilde gerçekleştirilen seçimlerde HDP 5 koltuğun sahibi oldu. 4 koltuk ise Cumhur İttifakı'ndan seçime katılan 3'ü AK Parti'li ve 1'i de MHP'li olan adayların oldu.
Kayyum adanan diğer il olan Tunceli'de ise TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu kazandı.

EN ÇOK BAŞKANLIĞI CUMHUR İTTİFAKI KAZANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre 78 ilde en çok başkanlığı 23 il ile Cumhur İttifakı kazandı. İttifak dışında AK Parti 19 ilde, MHP ise 10 ilde rakiplerini geride bıraktı.
Millet İttifakı ise 18 ilde seçimin galibi oldu. Millet İttifakı'nın seçimlere bağımsız katıldığı illerde ise sadece CHP ardahan'da kazandı. İYİ Parti ise herhangi bir ilde kazanamadı.

HDP 6 İLDE KAZANDI

Geçen yerel seçimlere Demokratik Bölgeler Partisi çatısı altında giren HDP ise bu kez aynı başarıyı yakalayamadı. HDP 6 ilde başkanlığı kazandı.

TUNCELİ'DE TKP'Lİ MAÇOĞLU DÖNEMİ

Seçimin bir kazananı da Tunceli'de TKP'li aday Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. Daha önce Tunceli'nin Ovacık İlçe Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Maçoğlu, HDP adayı Nurşat Yeşil ile girdiği yarışın kazananı oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 3 dolayında oy farkı ile başkanlık koltuğunu oturdu.

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