Sandık başında YSK memuruna küfür!

Sandık kurullarında provokasyonlara karşı herkes sakinliğini korurken polis de geniş güvenlik önlemlerini almış durumda.

Geçersiz oylar sayılırken gerçekleşen olayda, kuruldaki AKP'li yetkili avukat önce CHP'li vekillere laf attı. Ardından iddialara göre görevli kadın hakime yönelik sesini yükseltti. YSK memurlarına emir verir tarzda konuşan AKP’li Kumandan’a başından beri hiç sesi çıkmayan YSK kıdemli memuru tepki gösterdi.

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İddiaya göre YSK memuru, AKP'li Kumandan'a, “Bana parti temsilcilerine yaptığın gibi yapamazsın, ben burada devletin memuruyum ve ysk adına işimi yapıyorum. Yeter artık proveke etme çalışmamızı” deyince AKP'li Kumandan da YSK memuruna “S..tir git terbiyesiz” dedi.

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Polisin araya girmesiyle tartışma büyümeden engellendi. İki isim de birbirinden şikayetçi olacağını söyledi.