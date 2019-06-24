Sandık görevlisi ücretleri ne kadar? 23 Haziran İstanbul seçimi ücretleri ne zaman yatacak?

23 Haziran İstanbul seçimlerinde görev alan yetkililer, ‘Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?’ sorusunun cevabını merak ediyor. Fakat konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı ve tarih belli olmadı. 2019 sandık görevlileri ücretlerine ise haberimizden ulaşabilirsiniz…

SEÇİM GÖREVLİLERİ ÜCRETLERİNİ NE ZAMAN ALACAK?

2019 yılı 23 Haziran İstanbul seçimlerinde görev alanlar için ödenecek ücretlerin ne zaman yatırılacağı henüz netleşmedi. 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan seçim görevlilerinin ücretlerinin ödemeleri de Temmuz ayı gelmeden tamamlanması bekleniyor. Ödenecek banka ise ilden ile, ilçeden ilçeye farklılık gösterecek. Ödemelerin nereye yapılacağı il veya ilçe seçim kurullarından öğrenilebilecek.

SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

– Başkan ve Üyeler 261,00 TL

– Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

– İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL

– Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

– Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL

– Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL

– Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

– Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 130,00 TL

– İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 115,00 TL

– Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 126,00 TL

– Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 121,00 TL

– Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 115,00 TL

– Askı Yeri Görevlileri 110,00 TL

– Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

– Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

– Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

C) SANDIK KURULLARI

– Başkan 124,00 TL

– Üye 115,00 TL

D) BİNA SORUMLULARI 124,00 TL

ÖDEMELER HANGİ BANKALARA YAPILACAK?

Sandık kurullarında görev yapan görevlilerin ücretleri de kendi aralarında ayrılmaktadır. Sandık kurulu başkanları ile üyeleri farklı ücret almaktadırlar. Ayrıca sandık kurulunda görev alan sandık görevlilerinin eğitime katılım durumları da alacakları ücrette değişiklik oluşturmaktadır. Ödemelerin ne zaman başlayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken bitiş tarihi ile ilgili bilgi daha önceden paylaşılmıştı.

Seçimlerde sandık kurulu başkanı ve üyesi olarak görev yapanlar ile seçim işlerinde görevlendirilenlere yapılacak tüm ödemeler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan protokol doğrultusunda, ilçe seçim kurulu başkanlığı tarafından Ziraat Bankası şubeleri ve TEB Bankası aracılığıyla yapılacak, elden ödeme yapılmayacak.

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