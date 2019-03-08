Şanlıurfa’da 1’i canlı bomba eğitimi alan 3 IŞİD’li yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır hattında devriye görevleri sırasında Türkiye tarafına yasadışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü IŞİD mensubu Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Abdüllatif Eşşemri (24), Muhammed El Ali (32) ile Suriye uyruklu Hüseyin Ahmed (28)’i yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında ele geçirilen cep telefonlarında IŞİD’le bağlantılı çok sayıda fotoğraf ve örgütsel doküman bulundu. İlçe jandarmada yapılan sorgularında Abdüllatif Eşşemri Dubai’de polis olarak görev yaptığı ve IŞİD’te canlı bomba eğitimi aldığı öğrenildi. Diğer 2 şüphelinin ise terör örgütü IŞİD’ın üst düzey mevkilerinde görev aldıklarını söyledikleri belirtildi. Şüpheliler sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolleri için Akçakale Devlet Hastanesi’ne getirildi. 3 şüpheli alınan sağlık raporlarının ardından adliyeye sevk edildi.

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa) , (DHA)