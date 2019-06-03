Şanlıurfa’da bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri…

Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini yayınladı. Milyonlarca mümin bayram için temizliğini, tatlısını, böreğini, sarmasını yaptı. Çocuklar en güzel kıyafetlerini bayram için giydi. Mübarek Ramazan ayının bitişi bayramla birlikte kutlanacak. Peki Şanlıurfa’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte tüm illerimizde bayram saatleri…
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ŞANLIURFA’DA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 05:43
RAMAZAN BAYRAMINDA NELER YAPMAK GEREKLİDİR?
Bayram günü şunları yapmak sünnettir:
1) Erken kalkmak
2) Gusül abdesti almak
3) Misvak kullanmak
4) Güzel koku sürünmek
5) Yeni ve temiz elbise giyinmek
6) Namazdan önce tatlı yemek
7) Yüzük takmak
8) Camiye erken gitmek
9) Giderken tekbir söylemek
10) Müminlere selam vermek
11) Güleryüzlü olmak
12) Müminlerle bayramlaşmak
13) Fakirlere sadaka vermek
14) Dargınları barıştırmak
15) Akrabayı ziyaret etmek
16) Din kardeşlerini ziyaret etmek
17) Ziyarette hediye götürmek
18) Kabirleri ziyaret etmek
19) Misafirlere ikram etmek
20) Çok dua ve tevbe etmek