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Şanlıurfa’da bin kişilik işe 44 bin başvuru

Şanlıurfa´da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 9 ay süreyle çalıştırılacak bin kişilik iş için 44 bin kişi başvuruda bulundu. İşe alınacak kişilerin isimleri, stadyumda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

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Şanlıurfa´da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 9 ay süreyle çalıştırılacak bin kişilik iş için 44 bin kişi başvuruda bulundu. İşe alınacak kişilerin isimleri, stadyumda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda Toplum Yararına Program kapsamında 9 ay süreyle okulların temizliğini ve çevre düzenlemesini yapmak üzere bin kişilik kontenjan açıldı. Başvuruların başlamasının ardından kent merkezi ve ilçelerde 44 bin kişi İş-Kur İl Müdürlüğü’ne müracaatta bulundu.

Şanlıurfa'da geçici süreyle çalıştırılacak bin kişilik işe 44 bin kişi başvurdu.

Şanlıurfa’da geçici süreyle çalıştırılacak bin kişilik işe 44 bin kişi başvurdu.

Yoğun başvurunun ardından bugün 11 Nisan Stadyumu’nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İş başvurusunda bulunanların tribünleri doldurduğu stadyumda yapılan kura çekimi sonunda asil ve yedek isimler belirlendi. Kurada ismi çıkanlar işe başlayacak olmanın sevincini yaşarken, ismi çıkmayanlar ise üzülerek evlerine döndü.

Başvuran sayısı çok olunca işe alınacaklar stadyumda yapılan çekilişle belirlendi Foto: DHA

Başvuran sayısı çok olunca işe alınacaklar stadyumda yapılan çekilişle belirlendi Foto: DHA

Soğuk havada stadyumu dolduranlar umutla isimlerinin okunmasını bekledi. Foto: DHA

Soğuk havada stadyumu dolduranlar umutla isimlerinin okunmasını bekledi. Foto: DHA

ŞANLIURFA,(DHA) 

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Son güncelleme: android-time 16:5611.01.2019
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