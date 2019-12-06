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Şanlıurfa’da etkili yağmur nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü

Şanlıurfa'da etkili olan yağmur nedeniyle bir okulun istinat duvarı çöktü. Çökme esnasında çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

00:06 -
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Merkez Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’ndeki Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Anadolu Lisesinin yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki taş istinat duvarı aşırı yağışın ardından çöktü. Çökme esnasında çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken yol kenarındaki bazı araçlar zarar gördü. Düşen molozlar belediye ekiplerince kaldırılırken yol trafiğe kapatıldı.

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Bölgede esnaflık yapan Müslüm Yıldırım, istinat duvarının, akşam başlayan yağmurun etkisiyle büyük bir gürültüyle yıkıldığını söyledi. Yıldırım, kimseye bir zarar gelmemesinin teselli kaynağı olduğunu ifade etti. AA

Şanlıurfa sigara yağmur
Son güncelleme: 00:24 06.12.2019
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