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Son dakika: Şanlıurfa’da muhtarlık kavgası! Çok sayıda yaralı var…

Şanlıurfa'nın Harran Akçakale, Birecik ilçeleriyle Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü merkez ilçelerine bağlı mahallelerde muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan taşlı sopalı bıçaklı kavgada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Yaralılar, kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

15:37 -
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Son dakika: Şanlıurfa’da muhtarlık kavgası! Çok sayıda yaralı var…

Merkez ilçeler Haliliye, Eyyübiye, Karaköprü ile Harran, Birecik ve Akçakale ilçelerinde muhtarlık seçimlerinde adaylar ile yakınları arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı; silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgalarda 25 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, güvenlik güçleri olaylara karışanları gözaltına aldı. Gerginliğin yaşandığı mahallelerde güvenlik güçlerince yeni bir olay yaşanmaması için önlemler artırıldı.

DHA

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Son güncelleme: android-time 16:03 31.03.2019
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