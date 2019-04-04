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Şanlıurfa’da muhtarlık kavgası! Yaralılar var

Şanlıurfa'da, 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimleri nedeniyle iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

03:00 -
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Şanlıurfa’da muhtarlık kavgası! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinin Osmanlı Mahallesi’nde muhtarlık seçimi nedeniyle iki grup arasında 31 Mart’ta yaşanan tartışma, bu gece sebebi öğrenilemeyen bir nedenle yeniden alevlendi. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma büyüyerek bir anda 15 kişinin birbirine girdiği taşlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

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Çevredeki görgü tanıklarının olay yerine çağırdığı polis ekiplerinin çabasıyla yatıştırılan kavgada 4 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Ambulansla 112 Acil servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan
yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, ikinci bir kavga ihtimaline karşı söz konusu mahallede önlem aldı. AA

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