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Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 3 ölü

Şanlıurfa'da, kimliği belirsiz kişilerce plakası bilinmeyen araçtan seyir halindeki otomobile, tabanca ve tüfek ile ateş açıldı. Saldırıda, otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi. Polis, olay sonrası kaçan saldırganları arıyor. 

17:25 -
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Olay, Şanlıurfa- Mardin yolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa’dan Mardin yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 YV 162 plakalı otomobile, bir araçtan tabanca ve tüfekle ateş açıldı.

Yoldan geçen sürücülerin silahlı saldırı ihbarıyla olay yerine sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

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POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, otomobildeki Mehmet Ali Elvan, Ahmet Kubat ile Hüseyin Kubat’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise otomobil ile çevrede inceleme yaptı. Polis, olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. DHA

Son güncelleme: 17:32 03.10.2019
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