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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını, kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

20:02 -
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Şanlıurfa’da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kavga, Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde yaşandı. Akraba olan Ateş ailesinin fertleri daha öncedeki bir husumet nedeniyle kavga etti.

Silahların da kullanıldığı kavgada Salih Ateş (60), Yaşar Ateş (60), Doğan Ateş (28), Pembe Ateş (64), Müslüm Ateş (31), Duham Ateş (54) ve Bekir Ateş (29) yaralandı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, özel araçlarla olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Salih Ateş ile Yaşar Ateş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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